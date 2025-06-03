شراكة استراتيجية بين ‏ZG للتطوير العقاري وشركة استادات

في خطوة استراتيجية تعكس التزامها بتقديم تجربة حياة متكاملة وفاخرة بمشروعاتها؛ وقعت شركة ZG للتطوير العقاري برئاسة السيد / محمد السباعي رئيس مجلس الإدارة، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة استادات للاستثمار الرياضي برئاسة المهندس/ سيف الوزيري، رئيس مجلس الإدارة، بهدف تعزيز مفهوم تكامل وجودة الخدمات في مشروع FLW Residence بمنطقة غرب القاهرة.

ووقع التعاقد كلًا من المهندس هاني عباس، العضو المنتدب لشركة ZG للتطوير العقاري، والمهندس أحمد عطية، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة استادات للاستثمار الرياضي ، بحضور المهندس علاء زقزوق، عضو مجلس ادارة شركة ZG للتطوير العقاري، والسيد / ياسر الرملي، رئيس مجلس إدارة شركة استادات للاستثمار الرياضي، ، والسيد/عمرو الشريفي، مساعد رئيس مجلس الإدارة للقطاع التجاري لشركة استادات للاستثمار الرياضي، وبحضور لفيف من مسئولي الشركتين.

من جانبه أكد السيد / محمد السباعي، رئيس مجلس إدارة شركة ZG للتطوير العقاري، أن هذا التعاقد يأتي في إطار حرص الشركة على توفير أفضل الخدمات لعملائها وتقديم قيمة مضافة حقيقية لمشروعاتها، حيث تركز الشركة في مشروعاتها على توفير كافة الخدمات بأعلى معايير الجودة في كافة مشروعاتها، موضحا أنه بموجب هذا التعاون سيتاح لعملاء المشروع عضوية في فرع نادي "سيتي كلوب" المجاور للمشروع.

وأضاف أنه تم اختيار شركة استادات للاستثمار الرياضي لتاريخها العريق وخبرتها في مجال الاستثمار الرياضي وإدارة الأندية والمنشآت الرياضية، وكذلك امتلاكها سلسلة أندية "سيتي كلوب" المميزة، التي تضمن توفير خدمات رياضية واجتماعية وترفيهية بمعايير ذات جودة عالية.

وقال:"سيسهم هذا التعاقد بشكل فعال في تعزيز القيمة الاستثمارية لمشروع FLW Residence، من خلال توفير عضوية نادي رياضي اجتماعي متكامل لعملاء المشروع، سيلبي احتياجات جميع أفراد الأسرة، مما يخلق بيئة صحية واجتماعية مثالية، حيث يتواجد فرع نادي "سيتي كلوب" بجوار المشروع مما سيساهم في تطوير حياة عملاء المشروع".

وأشار المهندس محمود السباعي، المدير التنفيذي لشركة ZG للتطوير العقاري، إلى أن مشروع FLW Residence يعد أحدث وأبرز مشروعات شركة ZG للتطوير العقاري، ويقع في منطقة غرب القاهرة على طريق الواحات، ويتميز المشروع بمساحته الشاسعة وتصميمه العصري الذي يجمع بين الفخامة والعملية، لافتا إلى أن هذا المشروع يعد تتويجًا لخبرة الشركة التي تفوق الـ37 عامًا من التعمير والتنمية في السوق العقاري المصري.

وأوضح أن شركة ZG للتطوير العقاري تتمتع بخبرة قوية في تنفيذ عدد كبير من المشروعات السكنية والتجارية في مناطق استراتيجية مثل التجمع الخامس، مدينة نصر، مدينة 6 أكتوبر، مدينة الشيخ زايد، ومحافظتي الدقهلية والإسكندرية، لافتا إلى أنه من أحدث مشاريعها التي أطلقتها هي سلسلة المجتمعات السكنية الفاخرة تحت اسم زايد جرين (1، 2، 3، 4) و تبه ويست في قلب مدينة زايد الجديدة.

وأوضح المهندس هاني عباس، العضو المنتدب لشركة ZG للتطوير العقاري، أن نادي "سيتي كلوب" الذي سيستفيد منه عملاء مشروع FLW Residence يقع على مساحة واسعة، وسيضم مجموعة متكاملة من الأنشطة الرياضية والاجتماعية والترفيهية التي تلبي جميع الأذواق والاهتمامات، بالإضافة إلى وجود أكاديميات رياضية متخصصة تحت إشراف أبطال أولمبيين وعالميين لتنمية المواهب واكتشاف الأبطال.

أما عن الأنشطة الاجتماعية والترفيهية، فسيضم النادي قاعة للمؤتمرات، منطقة للأطفال، مسجد، محلات تجارية، صالة رياضية متكاملة، مركز للألعاب الإلكترونية، مبنى إداري، مركز للمرأة، مركز ثقافي، منطقة مطاعم، ومسرح. كل هذه المكونات تهدف إلى توفير بيئة متكاملة لصناعة الذكريات الرائعة وتحقيق الأحلام لجميع أفراد العائلة.

وأضاف أنه بالنسبة للموقف التنفيذي لمشروع FLW Residence، فهو يسير بخطى ثابتة وفقًا للجداول الزمنية المحددة، وقد حقق المشروع نسب تسويق ممتازة تعكس ثقة العملاء في جودة وتفرد منتجات شركة ZG للتطوير العقاري، ويؤكد تفهمها الكامل لمتطلبات عملائها وتقديم منتج عقاري متكامل ومميز.

وقال المهندس أحمد عطية، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة استادات للاستثمار الرياضي:"سعداء بالتعاون الاستراتيجي مع شركة ZG للتطوير العقاري لإفادة عملاء مشروع FLW Residence، وخاصة مع تميز فرع نادي "سيتي كلوب" المجاور للمشروع كافة تفاصيله والمساحة المتاحة للنادي، وهو ما سيضيف لعلامتنا التجارية القوية".

وأوضح أن شركة استادات للاستثمار الرياضي هي شركة مصرية متخصصة في مجال الاستثمار الرياضي وتنظيم وإدارة الأندية والفعاليات الرياضية، وتأسست في البداية لتنظيم المنشآت الرياضية، ثم طورت نشاطها لتشمل جميع قطاعات الرياضة والإدارة والاستثمار الرياضي في مصر، وتقديم الاستشارات والدعم للدول العربية والإفريقية.

وأضاف أن شركة استادات عن طريق شركاتها التابعة أو بشكل مباشر تقدم خدمات الاستثمار الرياضي، معتمدة على فريق من خبراء التسويق الرياضي ونجوم وأبطال العالم من المصريين في جميع الرياضات، بالإضافة إلى خبراء إدارة الأندية والمنشآت الرياضية لتقديم خدمات رياضية واجتماعية وجماهيرية بمستوى ومعايير دولية.

وأكد السيد / ياسر الرملي رئيس مجلس إدارة سيتي كلوب، ان تواجد فرع لسلسلة سيتي كلوب فرصة حقيقية لتطوير المجتمعات في منطقة غرب القاهرة وأنه سيساهم بشكل فعال في توفير أعلي الإمكانيات لصناعة الأبطال كما فعل في محافظات ومدن مصر المختلفة وسيستمر في الانتشار والتطوير.

وتابع السيد/ عمرو الشريفي، مساعد رئيس مجلس الإدارة للقطاع التجاري لشركة استادات للاستثمار الرياضي، أن استادات واحدة من الشركات الرائدة في مجال الاستثمار الرياضي وإدارة الأندية وتمتلك علامة تجارية قوية يشهد عليها الأندية الرياضة التي تديرها وكذلك جودة الخدمات المقدمة في هذه الأندية، مؤكدا أن الشركة تطور باستمرار من آليات عملها بما يواكب تطلعات عملائها من المستثمرين والمستفيدين من النوادي الرياضية.

وتابع نادي سمير، رئيس قطاع المبيعات بشركة استادات للاستثمار الرياضي، أن أندية "سيتي كلوب" تعد أكبر سلسة أندية بجمهورية مصر العربية، والتي ستتواجد في 16 مدينه تهتم ببناء جيل من أبطال المستقبل فى كافة الرياضات، وهو ما يتم بالتعاون القوي بشكل دائم مع شركات التطوير العقاري بهدف تقديم حياة متكاملة للأسرة المصرية.

وأكد أن الشركة لديها خطة للاستمرار في نشر الرياضة والخدمات الاجتماعية في أكثر منطقة ومدينة في مصر، كما سيتم الاعلان قريبا عن مزيد من الفروع المستقبلية للنادي بهدف تقديم خدمات رياضية اجتماعية متكاملة لكافة أفراد المجتمع.