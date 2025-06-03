تقرير: يونايتد وإيفرتون ووست هام مهتمون بضم ميتروفيتش من الهلال

الثلاثاء، 03 يونيو 2025 - 15:30

كتب : FilGoal

ألكسندر ميتروفيتش

أوضحت إذاعة talkSPORT أن الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال قد يغادر الفريق هذا الصيف.

سجل اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا 68 هدفًا في 79 مباراة منذ انضمامه من فولام في 2023.

وذكر التقرير أنه من الممكن عودة ميتروفيتش إلى الدوري الإنجليزي، حيث يراقب كل من وست هام يونايتد وإيفرتون الوضع.

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كما يفكر مانشستر يونايتد أيضًا في ميتروفيتش بعد فشله في ضم ليام ديلاب إلى تشيلسي.

ولفت التقرير إلى أن ميتروفيتش متاح للبيع مقابل حوالي 40 مليون جنيه إسترليني.

لم يتلقَّ الهلال أي عروض حتى الآن، لكنه مستعد للعروض ومستعد للتفاوض مع الأندية بمجرد وصول مهاجم جديد، وفقا للتقرير.

من غير المتوقع أن يحاول فولام استعادة ميتروفيتش.

وسجل ميتروفيتش 111 هدفًا في 206 مباريات مع فولام قبل الرحيل إلى السعودية.

ألكسندر ميتروفيتش الهلال مانشستر يونايتد وست هام يونايتد إيفرتون
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