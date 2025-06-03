كأس العالم للأندية - مرتجي بدلا منه.. تأجيل سفر الخطيب مع بعثة الأهلي إلى أمريكا

أعلن النادي الأهلي تعذر سفر محمود الخطيب رئيس النادي مع بعثة الفريق المتجهة إلى أمريكا.

ويستعد الأهلي للسفر إلى أمريكا غدا الأربعاء للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المفترض أن يترأس محمود الخطيب البعثة التي ستسافر إلى أمريكا.

وعانى الخطيب من حالة دوار انتابته أثناء وجوده في عدة اجتماعات اليوم بمقر النادي في الجزيرة.

وقرر الأهلي تكليف خالد مرتجي برئاسة البعثة بشكل مؤقت حتى يتمكن الخطيب من اللحاق بها خلال الأيام القليلة الماضية.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى للبطولة بجانب كل من إنتر ميامي وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

ويلعب الأهلي المباراة الافتتاحية للبطولة ضد إنتر ميامي الأمريكي.