وزارة الرياضة تعلن تأجيل البت في استقالة محمد مصيلحي من رئاسة الاتحاد السكندري

الثلاثاء، 03 يونيو 2025 - 15:02

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري كرة سلة - محمد مصيلحي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة تأجيل البت في استقالة محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري.

وكان مصيلحي قد تقدم باستقالته أمس الإثنين من رئاسة النادي.

وأشار محمد الشاذلي المتحدث باسم الوزارة إلى أن الجهة الإدارية المختصة بمديرية الشباب والرياضة قررت إرجاء البت في الاستقالة إلى حين دراستها من كافة الجوانب القانونية والإدارية وإلى حين عودة مصيلحي من خارج البلاد.

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وشدد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في بيان من الوزارة على أن مصيلحي يعد أحد أهم الكوادر الرياضية التي أسهمت جهوده في استقرار النادي.

وكان مجلس إدارة الاتحاد السكندري قد أعلن رفضه للاستقالة التي قدمها مصيلحي وشدد على تمسكه باستمراره.

وقرر مصيلحي الاستقالة حاليا وعدم الانتظار لنهاية دورة المجلس الحالية.

وأوضح مصيلحي خلال بيان أن سبب الاستقالة يعود إلى أسباب صحية وعائلية خاصة.

وأيضا سبب الاستقالة نتيجة لما صدر مؤخرا من تجاوزات مؤسفة من فئة من الجماهير تجاوزت كل حدود الاحترام والأدب وطالته شخصيا وأسرته، وهو أمر وصفه بأنه لا يمكن قبوله أو التهاون فيه خاصة بعد سنوات من العطاء الصادق والعمل المتواصل لرفعة كيان الاتحاد السكندري.

وشدد مصيلحي أن الاستقالة قرار نهائي لا رجعة فيها.

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الاتحاد السكندري محمد مصيلحي
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