لا جازيتا: مهاجم مانشستر يونايتد على رادار إنتر

الثلاثاء، 03 يونيو 2025 - 14:55

كتب : FilGoal

راسموس هويلاند - مانشستر يونايتد

أفادت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت أن راسموس هويلاند مهاجم مانشستر يونايتد على رادار إنتر.

وأضاف التقرير أن إنتر مهتم بالتعاقد مع راسموس هويلاند على سبيل الإعارة.

ويرغب إنتر في ذلك لعدم امتلاكه القدرة المالية على شرائه نهائيا.

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كما يهتم نابولي أيضًا باللاعب الدنماركي الذي لعب في صفوف أتالانتا من قبل، وفقا للتقرير.

وتزايدت فرص هويلاند في مغادرة قلعة الشياطين الحمر بعد نجاح مانشستر يونايتد في ضم ماتيوس كونيا مهاجم ولفرهامبتون.

كما من المتوقع أن يبدأ مانشستر يونايتد التفاوض مع برينتفورد بشأن ضم الكاميروني براين مبيومو، حسب شبكة ذا أثليتك.

ويتمد تعاقد الكاميروني مع برينتفورد لنهاية الموسم المقبل مع وجود خيار التمديد لموسم إضافي.

وأوضح التقرير أن مبيومو قرر الانضمام إلى مانشستر يونايتد، وفضله على باقي الأندية التي ترغب في ضمه.

وأضاف التقرير أن أرسنال ونيوكاسل يونايتد وتوتنام مهتمون بضم المهاجم الكاميروني، لكنه يفضل الانتقال إلى يونايتد.

يذكر أن يونايتد لن يشارك في أي بطولة أوروبية الموسم المقبل، بينما يشارك الثلاثي السابق ذكره في دوري أبطال أوروبا.

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