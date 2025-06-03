عضو الاتحاد السكندري: فوجئنا برحيل عبد العاطي.. ويجب أن يدفع الشرط الجزائي

شدد محمد أحمد سلامة عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري على ضرورة دفع مجدي عبد العاطي شرطا جزائيا للنادي بعد رحيله عن تدريبه.

وكان عبد العاطي قد أعلن رحيله عن تدريب الاتحاد السكندري بنهاية الموسم.

وقال سلامة لـ FilGoal.com: "علمنا باستقالة مجدي عبد العاطي من تدريب الفريق عبر وسائل التواصل الاجتماعي رغم امتداد عقده للموسم المقبل، كما علمنا اقترابه من تدريب مودرن سبورت ولذلك فهو ملزم بدفع الشرط الجزائي للنادي والمقدر براتب شهرين".

وتابع "متمسكون برفض استقالة محمد مصيلحي وهناك محاولات لإثنائه عن قراره".

وعلم FilGoal.com أن مودرن سبورت اتفق مع عبد العاطي لتولي تدريب الفريق، خلفا للجزائري عبد الحق بن شيخة.

وتولى مجدي عبد العاطي تدريب الاتحاد السكندري عقب رحيل طلعت يوسف.

وبدأ عبد العاطي الدوري مع فريق زد الذي صعد معه الموسم قبل الماضي.

وأنهى مودرن سبورت الدوري في المركز الخامس بالمجموعة الثانية للمنافسة على الهروب من الهوبط.

وذلك بعد إلغاء الهبوط في الدوري الموسم الماضي.