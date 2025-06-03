الشرق الأوسط: السعودية وقطر تستضيفان مجموعتي الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم

ذكرت جريدة الشرق الأوسط أن لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم ستمنح السعودية وقطر شرف استضافة مجموعتي الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تقام مباريات الملحق الآسيوي في 8 و11 و14 أكتوبر المقبل.

نظام التصفيات

وتتأهل 6 منتخبات من المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية إلى كأس العالم مباشرة، حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الثلاث.

والمنتخبات التي ستحتل المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة ستتأهل إلى ملحق التصفيات حيث يتم توزيع هذه المنتخبات الـ6 على مجموعتين، تضم كل مجموعة 3 منتخبات تلعب بنظام الدور الواحد.

ويتأهل منها متصدر كل مجموعة إلى المونديال مباشرة، على أن يلعب أصحاب المركز الثاني مباراة حاسمة من أجل تأهل الفائز إلى الملحق القاري.

وحسمت اليابان تأهلها إلى المونديال المقبل مع نهاية الجولة السابعة من المجموعة الثالثة فيما لا يزال الصراع دائراً بين أستراليا (13 نقطة) والسعودية (10 نقاط) وإندونيسيا (9 نقاط) على البطاقة المباشرة الثانية.

إذ يملك الكنغر الأسترالي 13 نقطة، ويحتاج إلى فوز فقط لضمان البطاقة المباشرة الثانية، فيما يحتاج الأخضر إلى فوزين صريحين مع تعثر أستراليا بالتعادل أو الخسارة أمام اليابان والخسارة من المنتخب السعودي.

بينما تأمل إندونيسيا في فوزين متتاليين مع خسارة الأخضر وتعادل، وكذلك خسارتين لأستراليا.

وفي المجموعة السابعة تأهل منتخب إيران بعد نهاية الجولة السابعة، ويحتاج منتخب أوزبكستان (17 نقطة) إلى فوز ثانٍ لضمان المقعد المباشر، فيما سيكون صراع الإمارات (13 نقطة) وقطر (10 نقاط) قوياً لبلوغ الملحق الآسيوي.

أما المجموعة الثانية، فالسباق قوي جداً بين كوريا الجنوبية (16 نقطة) والأردن (13 نقطة) والعراق (12 نقطة) وعمان (10 نقاط)، إذ إن فوز كوريا الجنوبية على العراق أو التعادل في بغداد سيمنحها بطاقة مباشرة للتأهل.

فيما يحتاج الأردن إلى فوز على عمان لخطف بطاقة مباشرة، في حين أن التعادل سيُدخلها في دوامة الحسابات، أما العراق فيتعين عليه الفوز على كوريا الجنوبية لانتظار جولة الحسم الأخيرة.

وللمرة الأولى، ستحصل قارة آسيا على ثمانية مقاعد مباشرة في كأس العالم، بالإضافة إلى مشاركة دولة إضافية في بطولة الملحق القاري، مما قد يرفع عدد المتأهلين من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى 9 متأهلين.