خبر في الجول - رابطة الأندية تستقر على موعد إيقاف الدوري للمشاركة في كأس العرب وأمم إفريقيا

استقرت رابطة الأندية على موعد توقف الدوري المصري في موسمه الجديد استعدادا لمشاركة منتخب مصر في البطولات الدولية.

وعلم FilGoal.com أن الرابطة قد استقرت على توقف الدولي المصري في يوم 25 نوفمبر المقبل من أجل استعداد منتخب مصر الثاني للمشاركة في كأس العرب واستعداد منتخب مصر الأول في كأس أمم إفريقيا.

ومن المقرر أن ينتهي كأس أمم إفريقيا في 18 يناير المقبل ما يعني أن الدوري سيقف لفترة تقارب الشهرين.

وخلال فترة التوقف ستقام مباريات الأدوار الأولى من كأس الرابطة المصري وكأس مصر بدون اللاعبين الدوليين.

وكانت رابطة الأندية واتحاد الكرة قد أعلنا انطلاق الدوري المصري يوم 8 أغسطس المقبل ونهايته في شهر مايو 2026.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم القرار بشكل رسمي لكي يتم خوض 3 أو 4 جولات من الدوري قبل بداية معسكر منتخب مصر في شهر سبتمبر.

وكان الأهلي قد توج بالنسخة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز متفوقا بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.