خبر في الجول - رابطة الأندية تستقر على موعد إيقاف الدوري للمشاركة في كأس العرب وأمم إفريقيا

الثلاثاء، 03 يونيو 2025 - 13:37

كتب : محمد جمال

درع الدوري المصري

استقرت رابطة الأندية على موعد توقف الدوري المصري في موسمه الجديد استعدادا لمشاركة منتخب مصر في البطولات الدولية.

وعلم FilGoal.com أن الرابطة قد استقرت على توقف الدولي المصري في يوم 25 نوفمبر المقبل من أجل استعداد منتخب مصر الثاني للمشاركة في كأس العرب واستعداد منتخب مصر الأول في كأس أمم إفريقيا.

ومن المقرر أن ينتهي كأس أمم إفريقيا في 18 يناير المقبل ما يعني أن الدوري سيقف لفترة تقارب الشهرين.

أخبار متعلقة:
بعد التتويج بالدوري المصري.. منتخب فلسطين يكرم وسام أبو علي طه عزت يعلن عبر في الجول تقديم موعد انطلاق الدوري المصري يورتشيتش: أشكر الجماهير المصرية لدعم بيراميدز للفوز بدوري أبطال إفريقيا رغم صعوده للدوري المصري.. كهرباء الإسماعيلية يطلب إلغاء الهبوط في المحترفين

وخلال فترة التوقف ستقام مباريات الأدوار الأولى من كأس الرابطة المصري وكأس مصر بدون اللاعبين الدوليين.

وكانت رابطة الأندية واتحاد الكرة قد أعلنا انطلاق الدوري المصري يوم 8 أغسطس المقبل ونهايته في شهر مايو 2026.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم القرار بشكل رسمي لكي يتم خوض 3 أو 4 جولات من الدوري قبل بداية معسكر منتخب مصر في شهر سبتمبر.

وكان الأهلي قد توج بالنسخة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز متفوقا بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

الدوري المصري رابطة الأندية المصرية
نرشح لكم
شراكة استراتيجية بين ‏ZG للتطوير العقاري وشركة استادات وزارة الرياضة تعلن تأجيل البت في استقالة محمد مصيلحي من رئاسة الاتحاد السكندري عضو الاتحاد السكندري: فوجئنا برحيل عبد العاطي.. ويجب أن يدفع الشرط الجزائي مروان عطية: لم نعرف بقرار الإدارة قبل مباراة الزمالك بساعة ونصف.. وألعب مصابا هاني سعيد: لا نمانع التعاون مع الأهلي.. وفرصة إبراهيم عادل في الاحتراف كبيرة مصطفى فتحي: أريد التتويج بالثلاثية.. ولا أستطيع الاحتفال أمام الزمالك مجلس إدارة الاتحاد السكندري يرفض استقالة محمد مصيلحي هاني سعيد: لم نحتفل بالدوري وهذا تفسير ما حدث.. والرابطة لا تدعم كل الأندية
أخر الأخبار
شراكة استراتيجية بين ‏ZG للتطوير العقاري وشركة استادات دقيقة | الدوري المصري
تقرير: يونايتد وإيفرتون ووست هام مهتمون بضم ميتروفيتش من الهلال 9 دقيقة | سعودي في الجول
كأس العالم للأندية - مرتجي بدلا منه.. تأجيل سفر الخطيب مع بعثة الأهلي إلى أمريكا 12 دقيقة | كأس العالم للأندية
وزارة الرياضة تعلن تأجيل البت في استقالة محمد مصيلحي من رئاسة الاتحاد السكندري 36 دقيقة | الكرة المصرية
لا جازيتا: مهاجم مانشستر يونايتد على رادار إنتر 43 دقيقة | ميركاتو
عضو الاتحاد السكندري: فوجئنا برحيل عبد العاطي.. ويجب أن يدفع الشرط الجزائي ساعة | الدوري المصري
الشرق الأوسط: السعودية وقطر تستضيفان مجموعتي الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم ساعة | آسيا
رومانو: تشيلسي تواصل مع ميلان لإمكانية ضم مانيان ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي أبطال أوروبا – باريس (5)-(0) إنتر.. سان جيرمان بطلا لأوروبا 2 خبر في الجول – بسبب وقفة عيد الأضحى.. اتجاه لتعديل موعد نهائي كأس مصر بين بيراميدز والزمالك 3 رفض طلب بيراميدز بتعليق الإعلان عن بطل الدوري 4 خبر في الجول – ريبيرو يختار النحاس ضمن جهاز الأهلي الجديد
/articles/506557/خبر-في-الجول-رابطة-الأندية-تستقر-على-موعد-إيقاف-الدوري-للمشاركة-في-كأس-العرب-وأمم-إفريقيا