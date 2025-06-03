محمود عاشور يسافر إلى أمريكا للمشاركة في كأس العالم للأندية

الثلاثاء، 03 يونيو 2025 - 13:14

كتب : FilGoal

الحكم محمود عاشور

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن سفر الحكم محمود عاشور مساء اليوم الثلاثاء متوجها إلى أمريكا.

وسيتواجد عاشور ممثلا عن التحكيم المصري في كأس العالم للأندية والذي سيقام في أمريكا.

وجاء اختيار عاشور قائمة قائمة حكام تقنية الفيديو في البطولة.

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وتقام بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو المقبلين، في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويشارك 32 ناديًا في النسخة الافتتاحية من البطولة بنظامها الجديد.

ولم تشمل قائمة الحكام المشاركين في كأس العالم للأندية أي حكم مصري آخر.

ويشارك في البطولة النادي الأهلي في المجموعة الأولى إلى جانب إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

وحمل الحكم محمود عاشور الشارة الدولية عام 2011.

وشارك عاشور في أولمبياد باريس التي أقيمت في صيف 2024.

محمود عاشور كأس العالم للأندية
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