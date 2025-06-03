بعد التتويج بالدوري المصري.. منتخب فلسطين يكرم وسام أبو علي

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم تكريم ثنائي المنتخب وسام أبو علي وعدي الدباغ.

التكريم جاء على هامش تتويجهما بالألقاب رفقة ناديهما.

وسام أبو علي كان قد توج مع الأهلي بالدوري المصري، بينما توج عدي الدباغ مع أبردين بكأس اسكتلندا.

وأسهم أبو علي في تتويج الأهلي بالدوري المصري الممتاز للمرة 45 في تاريخه.

وشارك أبو علي خلال الموسم الماضي بقميص الأهلي في 31 مباراة وتمكن من تسجيل 16هدفا وصناعة 4 أهداف.

ويتواجد أبو علي حاليا مع منتخب فلسطين للمشاركة في فترة التوقف الدولي الحالية.

ويلعب منتخب فلسطين خلال فترة التوقف الدولي ضد الكويت وعمان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وضمن منتخب فلسطين التواجد في النسخة المقبلة من كأس آسيا.

وسينهي أبو علي مشاركته مع فلسطين قبل التوجه إلى أمريكا للمشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية.

ويتواجد الأهلي بالمجموعة الأولى في كأس العالم برفقة إنتر ميامي وبالميراس وبورتو.