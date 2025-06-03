شكوك حول مشاركة ثنائي السعودية أمام البحرين

تحوم الشكوك حول مشاركة الظهير مهند الشنقيطي والجناح مهند آل سعد ثنائي منتخب السعودية أمام البحرين يوم الخميس.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهتي البحرين وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2026 يومي 5 و10 يونيو الجاري.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن كل لاعبي المنتخب السعودي شاركوا في التدريبات يوم الاثنين باستثناء هذا الثنائي.

ولا يزال الشنقيطي متأثرًا بإصابة تعرَّض لها خلال مشاركته مع فريقه اتحاد جدة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الجمعة الماضي، أمام القادسية.

وواصل الظهير الأيمن الالتزام بالبرنامج العلاجي الذي وضعه له الجهاز الطبي. وأشار إلى تخصيص الجهاز ذاته برنامجًا علاجيًا آخر لآل سعد.

في المقابل، دخل التدريبات الجناح عبد الرحمن العبود، والمدافعان محمد بكر وعبد الإله العمري، والظهير متعب الحربي، بعد تعافيهم من إصاباتهم.

وأصبح بكر والحربي لائقين لخوض التدريبات، بعد انتهاء جلسات العلاج والتمارين الانفرادية التي خضعا لها تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب منذ انطلاق المعسكر الأربعاء الماضي.

من جهته، شارك العمري في التدريبات، بعد اكتفائه الأحد بتمارين استرجاعية فور انضمامه إلى المعسكر برفقة زميليه العبود والشنقيطي.

ويحتاج الأخضر إلى الفوز على المنتخبين، مع تعثر أستراليا في مباراتيها لخطف بطاقة التأهل المباشر الثانية عن ثالث مجموعات التصفيات