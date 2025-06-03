أثليتك: مبيومو اختار الانضمام إلى مانشستر يونايتد

الثلاثاء، 03 يونيو 2025 - 11:40

كتب : FilGoal

بريان مبيومو - برينتفورد

من المتوقع أن يبدأ مانشستر يونايتد التفاوض مع برينتفورد بشأن ضم الكاميروني براين مبيومو، حسب شبكة ذا أثليتك.

ويتمد تعاقد الكاميروني مع برينتفورد لنهاية الموسم المقبل مع وجود خيار التمديد لموسم إضافي.

وأوضح التقرير أن مبيومو قرر الانضمام إلى مانشستر يونايتد، وفضله على باقي الأندية التي ترغب في ضمه.

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وأضاف التقرير أن أرسنال ونيوكاسل يونايتد وتوتنام مهتمون بضم المهاجم الكاميروني، لكنه يفضل الانتقال إلى يونايتد.

يذكر أن يونايتد لن يشارك في أي بطولة أوروبية الموسم المقبل، بينما يشارك الثلاثي السابق ذكره في دوري أبطال أوروبا.

والجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد أعلن ضم المهاجم البرازيلي ماتيوس كونيا قادما من ولفرهامبتون يوم الأحد.

وكان نادي برينتفورد قد أبدى انفتاحه على سماع العروض المقدمة للاعب البالغ من العمر 25 عامًا.

قبل أسابيع تحدث توماس فرانك المدير الفني لـ برينتفورد عن إمكانية بيع لاعبه قائلا عبر سكاي سبورتس: "إذا كان الرقم المعروض علينا باهظا فأنا متأكد من أن النادي سيكون منفتحا له".

وأضاف "مبيومو سعيد للغاية في النادي، وأنا مقتنع بأنه لن يسعى للانتقال، لكن لا استبعد رحيله".

وأردف "قلت مرارا: نحن نادٍ يبيع لاعبيه. ولكن في الوقت نفسه، علينا أن نؤكد أن هناك 10 أندية في العالم لا تبيع لاعبيها".

وأتم "رحل من قبل نيل موباي وأولي واتكينس وإيفان توني كثلاثة مهاجمين أساسيين سجلوا أكثر من 25 هدفا. في كل موسم، نعوض الأهداف بلاعبين آخرين، لذا أنا واثق من قدرتنا على تكرار ذلك".

صاحب الـ 25 عاما سجل 20 هدفا وصنع 9 أهداف في مختلف المسابقات بالموسم المنصرم.

وارتبط اسم الكاميروني من قبل بالانتقال لأرسنال وليفربول.

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