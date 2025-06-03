على خطى شقيقه.. بيلد: جوب بيلينجهام يوافق على الانتقال لـ دورتموند

الثلاثاء، 03 يونيو 2025 - 11:39

كتب : FilGoal

جوب بيلينجهام

كشفت صحيفة بيلد الألمانية المختص بأخبار الانتقالات عن موافقة جوب بيلينجهام على الانتقال لبوروسيا دورتموند.

جوب هو الشقيق الأصغر لجود بيلينجهام لاعب ريال مدريد ومنتخب إنجلترا.

وفقا لبيلد فإن اللاعب وافق على الانتقال لدورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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ولا يرغب سندرلاند في التفاوض حول إمكانية بيع اللاعب والذي يملك 40 مليون يورو كشرط جزائي في تعاقده مع النادي وهو ما قد يضطر دورتموند لاستخدامه.

وقد يسير جوب على خطى شقيقه الأكبر والذي انتقل من بيرمينجهام إلى دورتموند قبل الانتقال لريال مدريد.

جوب أيضا بدأ مسيرته مع بيرمينجهام قبل الانتقال إلى سندرلاند وهو يقترب حاليا من دورتموند.

وأسهم صاحب الـ 19 عاما في صعود سندرلاند للدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي بعد الفوز في نهائي الملحق.

وشارك بيلينجهام في 43 مباراة منذ بداية الموسم بقميص سندرلاند وتمكن من تسيل 4 أهداف وصناعة 3 آخرين.

جوب بيلينجهام بوروسيا دورتموند سندرلاند
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