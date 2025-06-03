سكاي: برونو فيرنانديز لا يريد الانتقال إلى الدوري السعودي هذا الصيف

يبدو أن برونو فيرنانديز لن ينتقل إلى الدوري السعودي هذا الصيف، حسبما أوضحت شبكة سكاي سبورتس.

وارتبط اسم فيرنانديز بالانتقال إلى الهلال السعودي والمشاركة مع بداية من كأس العالم للأندية.

وأفادت الشبكة أن برونو فرنانديز لا يريد الانتقال إلى الدوري السعودي في هذه المرحلة من مسيرته.

وأضاف التقرير أن الدولي البرتغالي يرغب في استكمال مسيرته في أوروبا.

ولفت إلى أن برونو يشعر بأن لديه الكثير ليقدمه في كرة القدم الأوروبية رفيعة المستوى، بعد أن عرض عليه الهلال فرصة الانضمام إلى الدوري السعودي مقابل 100 مليون جنيه إسترليني.

قبل أيام، كشفت جريدة الرياضية السعودية طلبات برونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد من إدارة الهلال من أجل الموافقة على الانتقال للفريق السعودي.

وأوضح التقرير أن برونو فيرنانديز طلب من إدارة الهلال الحصول على راتب سنوي يبلغ 30 مليون يورو + 8 ملايين كإضافت، لمدة 3 مواسم.

بينما عرض الهلال التعاقد معه لمدة 4 مواسم، مقابل 25 مليون يورو كراتب سنوي، حسب التقرير.

من جهته، لا يعتقد البرتغالي روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد أن مواطنه برونو فيرنانديز سيرحل عن صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الجارية.

وقال أموريم في مؤتمر صحفي: "رحيل برونو فيرنانديز؟ لا أمتلك المعلومة ولكني أعتقد أنه سيستمر".

وأضاف "إنه يعي أننا نقوم بخطوات تغيير كل شيء وهذا ما يريده، لقد قال لا للعديد من العروض السابقة، وهو لاعب جيد ومازال شابا وعليه البقاء في الدوري الأقوى باللاعب".

وأفادت جريدة ديلي ميل أن نادي الهلال منح برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد مهلة من أجل حسم موقفه من الانتقال للفريق السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتنتظر إدارة الهلال رد قائد مانشستر يونايتد سواء بالموافقة أو الرفض.

وكشفت ديلي ميل تفاصيل العرض الذي يتقاضي من خلاله 700 ألف جنيه استرليني معفاة من الضرائب كراتب اسبوعي.