القائد مستمر لموسم إضافي.. أتليتكو مدريد يعلن تجديد عقد كوكي

الثلاثاء، 03 يونيو 2025 - 10:49

كتب : FilGoal

كوكي - أتليتكو مدريد

أعلن أتليتكو مدريد تجديد عقد لاعبه وقائده كوكي.

كوكي

النادي : أتليتكو مدريد

أتليتكو مدريد

وفعل أتليتكو مدريد بند خيار تمديد عقد اللاعب لموسم إضافي لينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وسيلعب كوكي في موسمه الـ 17 بقميص أتليتكو مدريد.

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صاحب الـ 33 عاما لعب بقميص أتليتكو مدريد لأول مرة في عام 2009 في خسارة فريقه ضد برشلونة بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وشارك كوكي في 44 مباراة بقميص أتليتكو مدريد منذ بداية الموسم المنقضي وتمكن من تسجيل هدفا وصناعة هدفين.

وبشكل عام لعب كوكي 681 مباراة بقميص أتليتكو وسجل 48 هدفا وصنع 119 آخرين.

القائد التاريخي للنادي أسهم في تتويجه بالدوري الإسباني مرتين وكأس السوبر الأوروبي مرتين والدوري الأوروبي مرتين وكأس ملك إسبانيا مرة وكأس السوبر الإسباني مرتين.

وأنهى اتليتكو مدريد الدوري الإسباني في المركز الثالث ليتأهل لدوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

ويستعد أتليتكو مدريد للمشاركة في كأس العالم للأندية الذي سيقام في أمريكا.

ويتواجد أتليتكو مدريد في المجموعة برفقة باريس سان جيرمان وبوتافوجو وسياتل ساوندرز.

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