مروان عطية: لم نعرف بقرار الإدارة قبل مباراة الزمالك بساعة ونصف.. وألعب مصابا

كشف مروان عطية لاعب الأهلي عن أن فريقه لم يعلم بقرار الإدارة بالانسحاب من مباراة الزمالك.

مروان عطية النادي : الأهلي الأهلي

وقال عطية لقناة إم بي سي مصر 1: "تلقيت بعض العروض من الزمالك وبيراميدز، لكن عندما تحدث معي الأهلي، كنت أعلم وجهتي خاصة أنني أهلاوي وعائلتي كذلك".

وأضاف "عرض الأهلي كان أقل ماديا من بيراميدز، الزمالك وبيراميدز كبار، لكن لم أفكر أو أتردد في الموافقة على عرض الأهلي، تفاوضنا لمدة 5 دقائق ووقعت على العقود".

وأكمل "تلقيت عرضا من الخليج والبرتغال، جوزيه جوميز أرادني في الفتح السعودي، لكن رفضت العرض، لأننا سنلعب كأس عالم للأندية".

وأوضح "أعاني من مرض الفتاق منذ 9 أشهر، الفريق كان يعاني من كثرة الإصابات ولذلك رفضت إجراء العملية التي كانت ستبعدني 3 أشهر، وألعب بعد المسكنات، سأجري العملية الجراحية عقب بطولة كأس العالم للأندية".

وأكمل "كنا نرغب بشكل كبير لعب مباراة الزمالك التي لم نذهب إليها، أي أحد يتمنى لعب اللقاء ضد الزمالك وينتظر خوضها، لكن احترمنا قرار الإدارة".

وواصل "قبل مباراة الزمالك بساعة ونصف كنا مستعدين لخوضها، وتحركت بنا الحافلة ولا نعلم أين سنذهب، عندما اتجهنا لمقر النادي علمنا بقرار الإدارة بعدم لعب المباراة".

وتابع "لا أسعى لمعرفة كم يتقاضى زميل لي نظير إعلان، كل لاعب يقيم نفسه".

وشدد "الرباعي أحمد حسن وحسام عاشور وتوني كروس ومودريتش مثلي الأعلى، أحب مودريتش لأننا نتشارك في اللعب بوجه القدم".

وأتم "أفضل اللعب ضد باريس سان جيرمان عن أتليتكو مدريد في كأس العالم للأندية، لأن الأهلي فريق كبير ويحب لعب كرة قدم جميلة وهذا ما ينطبق على باريس سان جيرمان".