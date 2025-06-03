سكاي: الهلال يتوصل لاتفاق لضم ثيو هيرنانديز

الثلاثاء، 03 يونيو 2025 - 00:42

كتب : FilGoal

ثيو هيرنانديز - ميلان

توصل نادي الهلال إلى اتفاق مع نظيره ميلان لضم لاعبه ثيو هيرنانديز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وينفتح ميلان على بيع اللاعب الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم المقبل إذ لا يرغب النادي في رحيل لاعب جديد بشكل مجاني.

وحسب شبكة سكاي سبورت فإن الهلال توصل لاتفاق مبدئي مع ميلان للتعاقد مع اللاعب الفرنسي مقابل 35 مليون يورو.

أخبار متعلقة:
سبورت إيطاليا: الهلال يحضر عرضا ضخما لضم ثيو هيرنانديز مدير ميلان: مستقبل ثيو هيرنانديز؟ لا يمكننا أن نخسر لاعبا بالمجان لاعب عربي.. تقرير: ميلان يحدد بديل ثيو هيرنانديز لا جازيتا ديلو سبورت: الطرد السبب؟ ثيو هيرنانديز يقترب من الرحيل عن ميلان

صاحب الـ 27 عاما ارتدي شارة قيادة ميلان خلال آخر موسمين.

ومنذ انضمامه في 2019 خاض 262 مباراة سجل 34 هدفا وصنع 45 وتوج بلقبين.

وفي الموسم المنقضي شارك في 49 مباراة بجميع المسابقات سجل 5 وصنع 6 وتوج بلقب السوبر الإيطالي.

وكان ميلان قد تعاقد معه قادما من ريال مدريد في صيف 2019 مقابل 22 مليون يورو.

وتولى إيلي تاري منصب المدير الرياضي في النادي.

وعقب توليه المهمة تم تعيين الإيطالي ماسيميليانو أليجري تدريب الفريق خلفا للبرتغالي سيرجيو كونسيساو.

أما الهلال في مفاوضات مع الإيطالي سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر.

ثيو هيرنانديز ميلان الهلال الدوري السعودي ميركاتو
نرشح لكم
رومانو: ميلان يحلم بضم لوكا مودريتش مصدر مقرب من أحمد رمضان يكشف لـ في الجول موعد انتقاله لـ الأهلي لتعويض كاريراس؟ تقرير: بنفيكا توصل لاتفاق لضم دال أولى صفقاته.. تشيلسي يتعاقد مع داريو إيسوجو رومانو: الفحوصات الطبية تفصل انضمام لويس هنريكي لـ إنتر كما انفرد في الجول.. العين يعلن ضم رامي ربيعة  تقرير: الهلال يتوصل لاتفاق مبدئي مع أوسيمين.. والنيجيري يستعد للكشف الطبي سبورت: اتفاق نهائي بين برشلونة وخوان جارسيا.. وموعد الإعلان الرسمي
أخر الأخبار
مروان عطية: لم نعرف بقرار الإدارة قبل مباراة الزمالك بساعة ونصف.. وألعب مصابا 12 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: الهلال يتوصل لاتفاق لضم ثيو هيرنانديز ساعة | ميركاتو
الثانية بين الفريقين في الموسم.. محمود بسيوني حكما لنهائي الكأس بين الزمالك وبيراميدز ساعة | الكرة المصرية
هاني سعيد: لا نمانع التعاون مع الأهلي.. وفرصة إبراهيم عادل في الاحتراف كبيرة ساعة | الدوري المصري
مصطفى فتحي: أريد التتويج بالثلاثية.. ولا أستطيع الاحتفال أمام الزمالك ساعة | الكرة الإفريقية
مجلس إدارة الاتحاد السكندري يرفض استقالة محمد مصيلحي 2 ساعة | الكرة المصرية
هاني سعيد: لم نحتفل بالدوري وهذا تفسير ما حدث.. والرابطة لا تدعم كل الأندية 2 ساعة | الدوري المصري
رومانو: ميلان يحلم بضم لوكا مودريتش 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي أبطال أوروبا – باريس (5)-(0) إنتر.. سان جيرمان بطلا لأوروبا 2 خبر في الجول – بسبب وقفة عيد الأضحى.. اتجاه لتعديل موعد نهائي كأس مصر بين بيراميدز والزمالك 3 رفض طلب بيراميدز بتعليق الإعلان عن بطل الدوري 4 خبر في الجول – ريبيرو يختار النحاس ضمن جهاز الأهلي الجديد
/articles/506543/سكاي-الهلال-يتوصل-لاتفاق-لضم-ثيو-هيرنانديز