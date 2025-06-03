سكاي: الهلال يتوصل لاتفاق لضم ثيو هيرنانديز

توصل نادي الهلال إلى اتفاق مع نظيره ميلان لضم لاعبه ثيو هيرنانديز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وينفتح ميلان على بيع اللاعب الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم المقبل إذ لا يرغب النادي في رحيل لاعب جديد بشكل مجاني.

وحسب شبكة سكاي سبورت فإن الهلال توصل لاتفاق مبدئي مع ميلان للتعاقد مع اللاعب الفرنسي مقابل 35 مليون يورو.

صاحب الـ 27 عاما ارتدي شارة قيادة ميلان خلال آخر موسمين.

ومنذ انضمامه في 2019 خاض 262 مباراة سجل 34 هدفا وصنع 45 وتوج بلقبين.

وفي الموسم المنقضي شارك في 49 مباراة بجميع المسابقات سجل 5 وصنع 6 وتوج بلقب السوبر الإيطالي.

وكان ميلان قد تعاقد معه قادما من ريال مدريد في صيف 2019 مقابل 22 مليون يورو.

وتولى إيلي تاري منصب المدير الرياضي في النادي.

وعقب توليه المهمة تم تعيين الإيطالي ماسيميليانو أليجري تدريب الفريق خلفا للبرتغالي سيرجيو كونسيساو.

أما الهلال في مفاوضات مع الإيطالي سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر.