الثانية بين الفريقين في الموسم.. محمود بسيوني حكما لنهائي الكأس بين الزمالك وبيراميدز

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين محمود بسيوني حكما لنهائي كأس مصر.

ويلتقي الزمالك مع بيراميدز في نهائي كأس مصر يوم الخميس المقبل على استاد القاهرة.

ويقود محمود بسيوني المباراة كحكم ساحة ويعاونه كل من سامي هلهل ويوسف البساطي، بينما يتواجد محمد يوسف كحكم رابع.

ومن غرفة الفيديو يقود المباراة حسام عزب ويعاونه أحمد توفيق طلب، بينما يتواجد وائل فرحان كاستشاري لحكام الفيديو لأول مرة في مصر.

وسبق لبسيوني إدارة 5 مباريات لبيراميدز خلال الموسم الحالي وحقق خلالهم بيراميدز الفوز.

كما أدار للزمالك مباراتين فاز خلالهما في واحدة وخسر الأخرى.

وأدار بسيوني مباراة الفريقين في الدور الأول والتي انتهت بفوز بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل.