هاني سعيد: لا نمانع التعاون مع الأهلي.. وفرصة إبراهيم عادل في الاحتراف كبيرة

الثلاثاء، 03 يونيو 2025 - 00:17

كتب : FilGoal

هاني سعيد - المدير الرياضي لـ بيراميدز

تعجب هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز من الأقاويل التي تشير إلى اقتراب إدارة النادي من التغيير.

وقال هاني سعيد عبر قناة إم بي سي مصر 2: "إدارة جديدة لبيراميدز؟ في نفس التوقيت من كل عام تنتشر هذه الشائعات ولكن لا يوجد أي قرار حتى الآن ولا نعرف أي شيء".

وأضاف "بالطبع نوافق على التعاون مع الأهلي في الصفقات إذا كانت هناك مصلحة مشتركة بين الناديين وبالفعل حدث تواصل بيننا في السنوات الماضية".

أخبار متعلقة:
مصطفى فتحي: أريد التتويج بالثلاثية.. ولا أستطيع الاحتفال أمام الزمالك هاني سعيد: لم نحتفل بالدوري وهذا تفسير ما حدث.. والرابطة لا تدعم كل الأندية مصطفى فتحي: توجنا بدوري الأبطال من أجل يورتشيتش.. والآن نلعب للفريق

وأكمل "الحساسية بين الأهلي وبيراميدز لا أعتقد أنها بسبب تصريحات منا ولم يسبق أن خرجت تصريحات من بيراميدز ضد أي طرف من الأهلي، وما يحدث يتم تحويله من مواقع التواصل الاجتماعي".

وأتم تصريحاته "احتراف إبراهيم عادل قرار إدارة النادي، ومن الممكن بعد الإنجاز الذي حققه بيراميدز بالفوز بدوري أبطال إفريقيا أن توافق له على الاحتراف".

بيراميدز هاني سعيد الدوري المصري
نرشح لكم
مروان عطية: لم نعرف بقرار الإدارة قبل مباراة الزمالك بساعة ونصف.. وألعب مصابا مصطفى فتحي: أريد التتويج بالثلاثية.. ولا أستطيع الاحتفال أمام الزمالك مجلس إدارة الاتحاد السكندري يرفض استقالة محمد مصيلحي هاني سعيد: لم نحتفل بالدوري وهذا تفسير ما حدث.. والرابطة لا تدعم كل الأندية مصطفى فتحي: توجنا بدوري الأبطال من أجل يورتشيتش.. والآن نلعب للفريق دياب: أخبرنا الأندية بتأثر الدوري بسبب إلغاء الهبوط.. وسننفذ أي قرار للمحكمة الرياضية قناة الأهلي: النادي يستعد للإعلان عن صفقة كبرى مدوية في العيد خبر في الجول – المصري يتوصل لاتفاق مع دغموم لتجديد عقده
أخر الأخبار
مروان عطية: لم نعرف بقرار الإدارة قبل مباراة الزمالك بساعة ونصف.. وألعب مصابا 8 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: الهلال يتوصل لاتفاق لضم ثيو هيرنانديز ساعة | ميركاتو
الثانية بين الفريقين في الموسم.. محمود بسيوني حكما لنهائي الكأس بين الزمالك وبيراميدز ساعة | الكرة المصرية
هاني سعيد: لا نمانع التعاون مع الأهلي.. وفرصة إبراهيم عادل في الاحتراف كبيرة ساعة | الدوري المصري
مصطفى فتحي: أريد التتويج بالثلاثية.. ولا أستطيع الاحتفال أمام الزمالك ساعة | الكرة الإفريقية
مجلس إدارة الاتحاد السكندري يرفض استقالة محمد مصيلحي 2 ساعة | الكرة المصرية
هاني سعيد: لم نحتفل بالدوري وهذا تفسير ما حدث.. والرابطة لا تدعم كل الأندية 2 ساعة | الدوري المصري
رومانو: ميلان يحلم بضم لوكا مودريتش 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي أبطال أوروبا – باريس (5)-(0) إنتر.. سان جيرمان بطلا لأوروبا 2 خبر في الجول – بسبب وقفة عيد الأضحى.. اتجاه لتعديل موعد نهائي كأس مصر بين بيراميدز والزمالك 3 رفض طلب بيراميدز بتعليق الإعلان عن بطل الدوري 4 خبر في الجول – ريبيرو يختار النحاس ضمن جهاز الأهلي الجديد
/articles/506541/هاني-سعيد-لا-نمانع-التعاون-مع-الأهلي-وفرصة-إبراهيم-عادل-في-الاحتراف-كبيرة