هاني سعيد: لا نمانع التعاون مع الأهلي.. وفرصة إبراهيم عادل في الاحتراف كبيرة

تعجب هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز من الأقاويل التي تشير إلى اقتراب إدارة النادي من التغيير.

وقال هاني سعيد عبر قناة إم بي سي مصر 2: "إدارة جديدة لبيراميدز؟ في نفس التوقيت من كل عام تنتشر هذه الشائعات ولكن لا يوجد أي قرار حتى الآن ولا نعرف أي شيء".

وأضاف "بالطبع نوافق على التعاون مع الأهلي في الصفقات إذا كانت هناك مصلحة مشتركة بين الناديين وبالفعل حدث تواصل بيننا في السنوات الماضية".

وأكمل "الحساسية بين الأهلي وبيراميدز لا أعتقد أنها بسبب تصريحات منا ولم يسبق أن خرجت تصريحات من بيراميدز ضد أي طرف من الأهلي، وما يحدث يتم تحويله من مواقع التواصل الاجتماعي".

وأتم تصريحاته "احتراف إبراهيم عادل قرار إدارة النادي، ومن الممكن بعد الإنجاز الذي حققه بيراميدز بالفوز بدوري أبطال إفريقيا أن توافق له على الاحتراف".