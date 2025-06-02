مجلس إدارة الاتحاد السكندري يرفض استقالة محمد مصيلحي

الإثنين، 02 يونيو 2025 - 23:44

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري كرة سلة - محمد مصيلحي

أعلن مجلس إدارة الاتحاد السكندري رفضه استقالة محمد مصيلحي رئيس النادي.

وكان مصيلحي قد تقدم باستقالته من رئاسة الاتحاد السكندري.

وعقد مجلس إدارة الاتحاد اجتماعا مساء اليوم الإثنين عقب استقالة مصيلحي.

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وشدد مجلس الإدارة على أهمية تواجد مصيلحي الذي لم يقصر في عمله مع النادي، كما أجد المجلس على تمسكه بتواجده خلال الفترة المقبلة.

وقرر مصيلحي الاستقالة حاليا وعدم الانتظار لنهاية دورة المجلس الحالية.

وأوضح مصيلحي خلال بيان أن سبب الاستقالة يعود إلى أسباب صحية وعائلية خاصة.

وأيضا سبب الاستقالة نتيجة لما صدر مؤخرا من تجاوزات مؤسفة من فئة من الجماهير تجاوزت كل حدود الاحترام والأدب وطالته شخصيا وأسرته، وهو أمر وصفه بأنه لا يمكن قبوله أو التهاون فيه خاصة بعد سنوات من العطاء الصادق والعمل المتواصل لرفعة كيان الاتحاد السكندري.

وشدد مصيلحي أن الاستقالة قرار نهائي لا رجعة فيها.

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