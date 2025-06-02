هاني سعيد: لم نحتفل بالدوري وهذا تفسير ما حدث.. والرابطة لا تدعم كل الأندية

يرى هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز أن كانت هناك حالة من الشك في قدرة فريقه على الفوز بالألقاب هذا الموسم، وذلك بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا.

وقال هاني سعيد عبر قناة إم بي سي مصر 2: "كان هناك حالة من الشك في نادي بيراميدز أنه سيحقق البطولات، وهذه الحالة سيطرت على الإعلام والوسط الرياضي، لكن كان هدفنا المحاولة باستمرار إلى أن حققنا الإنجاز وفزنا بلقب دوري أبطال إفريقيا والشك تحول إلى يقين".

وأضاف "تركيز الفريق كان على 3 بطولات الدوري والكأس وإفريقيا وبسبب الضغط في نهاية الموسم تأثرت نتائج الفريق في الدوري لكن المنافسة استمرت حتى النهاية".

وواصل "يورتشيتش مدرب عصبي جدا وما يفعله في المباريات يفعله دائما في التدريبات".

وأكمل "تابعنا محمد الشيبي مع منتخب المغرب في كأس العرب في قطر وبعدها تعاقدنا معه".

وأكد "بطولة الدوري انتهت لكن الدوري لم ينته واللقب لم يحسم حتى الآن، الأمر لا يزال معلقا في المحكمة الرياضية ونثق فيها أنها ستعطي العدل لأصحابه".

وتعجب قائلا: "لماذا يلعب بيراميدز على ملاعب لا يلعب عليها الأهلي أو الزمالك، نحن نلعب في جهاز الرياضة العسكري واستاد المكس والقطبين لا يذهبوا إلى هناك".

وواصل "الأسباب الأمنية تمنع الأهلي والزمالك من اللعب في استاد جهاز الرياضة أو استاد المكس؟ استاد جهاز الرياضة العسكري هو منشأة عسكرية فماذا قد يحدث من أمور خارجة داخل منشأة عسكرية؟".

وأردف "إذا كانت الأزمة في الجماهير فيتم السماح لعدد مناسب لسعة الاستاد، أو يتم الموافقة لنا على عدم اللعب هناك".

وأكد "رابطة الأندية لا تمثل كل الأندية، طلبنا منها عدم اللعب على الملاعب التي لا يلعب عليها الأهلي والزمالك وتم رفض طلبنا".

وبسؤاله عن إقامة ممر شرفي من الزمالك في نهائي الكأس لبيراميدز أبطال إفريقيا قال: "لا أنتظر أي شيء ولا نركز في هذه الأمور نركز فقط في المباراة المهمة ونريد الفوز باللقب".

وأتم تصريحاته "لم نحتفل بالدوري في الملعب وأنا لم أقرر ذلك، اللاعبون كانوا يريدون الاحتفال بالمدرب وأنهم بذلوا الكثير من الجهد في الدوري وأنهم يستحقون اللقب، وكذلك البطولة لا تزال معلقة بالنسبة لنا".