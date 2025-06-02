رومانو: ميلان يحلم بضم لوكا مودريتش

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المختص بأخبار الانتقالات عن رغبة ميلان في التعاقد مع لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد.

وأعلن ريال مدريد رحيل مودريتش عن صفوف الفريق عقب نهاية كأس العالم للأندية.

وأشار رومانو إلى أن إلي تاري المدير الرياضي الجديد لميلان يحلم بضم لوكا مودريتش للفريق.

اسم مودريتش تم مناقشته داخل النادي ولكن لم يتم تقديم عرضا لضمه حتى الآن.

وحصل مودريتش على العديد من العروض حتى الآن لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفة ولكنه لا يتعجب اتخاذ القرار وقرر تأجيله إلى بعد نهاية كأس العالم للأندية.

مسيرة لوكا مودريتش الذهبية التي بدأت مع ريال مدريد في 2012 تصل لمرحلة الختام المحلي الآن، في انتظار كأس العالم للأندية.

وتوج مودريتش بالدوري الإسباني 4 مرات، وبدوري أبطال أوروبا 6 مرات ويرحل عن النادي وهو الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخه.

وفشل ميلان في التأهل لأي بطولة أوروبية خلال الموسم المقبل.