مصطفى فتحي: توجنا بدوري الأبطال من أجل يورتشيتش.. والآن نلعب للفريق

مدح مصطفى فتحي لاعب بيراميدز مدربه كرونوسلاف يورتشيتش مشيرا إلى أن التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا كان من أجله.

مصطفى فتحي النادي : بيراميدز بيراميدز

وقال فتحي لقناة إم بي سي مصر 2: "الجيش الملكي وأورلاندو أصعب مباراتين في مشوار دوري أبطال إفريقيا، الأمر الذي تغير عن المواسم الماضية هو أننا نلعب من أجل الفريق، المدرب يعمل بشكل رائع ويجب منحه حقه".

وتوج بيراميدز بدوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على ماميلودي صنداونز في المباراة النهائية.

وأضاف "أعتذر ليورتشيتش لتصرفي تجاهه في مباراة الأهلي، هذه ليست طبيعتي، لكن احترمه للغاية وسعيد للتتويج بالبطولة من أجله".

وأكمل "كثرة النجوم في الفريق شيء إيجابي لأننا حاليا نفكر أولا في الفريق، إذا تدرب عبد الرحمن مجدي بشكل جيد أكثر على سبيل المثال ولعب فلا توجد أي مشكلة، من يتدرب أفضل يشارك".

وكشف "بسبب تواجد الجماهير في الزمالك كان عليك إعطاء كل ما تملكه في الملعب بنسبة مليون في المائة، لكن الأمر كان ليس كذلك في بيراميدز حتى جاء يورتشيتش وأعطانا الدوافع".

وأوضح "طريقة حديث الحكام معي تختلف تماما عندما كنت في الزمالك عن الآن مع بيراميدز".

وأتم "خسارة دوري أبطال إفريقيا مع الزمالك ضد صنداونز في 2016 كان أسوأ يوم في حياتي".

ويستعد بيراميدز لمواجهة الزمالك يوم الخميس المقبل في نهائي كأس مصر.