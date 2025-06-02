علي حبر: يورتشيتش قدم لنا دور الجماهير وأضاف لنا الدافع

الإثنين، 02 يونيو 2025 - 23:14

كتب : FilGoal

علي جبر - بيراميدز ضد الترجي

يرى علي جبر لاعب بيراميدز أن كرونسلاف يورتشيتش مدرب الفريق قد لعب دور الجماهير بإضافة الدافع للاعبين.

علي جبر

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وتوج بيراميدز بدوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على ماميلودي صنداونز في المباراة النهائية.

وقال جبر عبر قناة إم بي سي مصر 2: "مررنا بالكثير من الظروف العصبة خلال البطولة ولكننا تغلبنا عليها في النهاية وكافئنا الله باللقب".

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وأضاف "هاني سعيد وممدوح عيد والمدرب تعبوا معنا كثيرا للوصول إلى أهدافنا".

وأتم "يورتشيتش قدم دورا كبيرا جدا معنا، هذا الرجل ضغط على اللاعبين طوال الوقت ليخرج أفضل ما لديهم ونقل الروح الي لديه إلينا في التدريبات والمباريات وكان يغضب بسبب أقل التفاصيل ويعنف اللاعبين وكل ذلك في النهاية كان من أجل مصلحتنا وجزء الدافع هو ما كان ينقصنا ولكن يورتشيتش عوض دور الجماهير والإعلام الذين لا نملكهما".

ويستعد بيراميدز لمواجهة الزمالك يوم الخميس المقبل في نهائي كأس مصر.

علي جبر بيراميدز
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