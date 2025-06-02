دياب: أخبرنا الأندية بتأثر الدوري بسبب إلغاء الهبوط.. وسننفذ أي قرار للمحكمة الرياضية

شرح أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية سبب تغيير قرار الرابطة حول أزمة مباراة القمة.

وكانت الرابطة قد اجتمع مساء اليوم الإثنين مع اتحاد الكرة والأندية وقرروا بداية الموسم الجديد في يوم 8 أغسطس المقبلأ.

وقال دياب في تصريحات عبر أون E: "حددنا في بداية الاجتماع مع اتحاد الكرة أن يبدأ الدوري يوم 15 أغسطس ولكن مع الوقت وجدنا العديد من الارتباطات الخاصة بالأندية والمنتخبات الوطنية ولذلك قررنا تقديم الموعد إلى 8 أغسطس ولكن لا يوجد خلاف بين الرابطة والاتحاد".

وواصل "عندما ألغينا الهبوط أخبرنا الأندية إن هذا الأمر سيكون له آثاره على مدار المواسم الثلاث المقبلين ووافقوا على ذلك".

وأكمل "شكل الدوري خلال الموسم الحالي كان له العديد من الإيجابيات مثل تمكنا من إنهاء الموسم في الموعد الطبيعي كباقي دوريات العالم وحصول اللاعبين على فترة راحة كافية".

وأردف "الدوري المصري متراجع؟ وهل تحصل الأندية المصرية على البطولات القارية بالصدفة؟ الأهلي وبيراميدز والزمالك حصلوا على بطولات قارية في السنوات الماضية وحتى الآن الدوري المصري هو الأعلى مشاهدة وجماهيرية وأنا راضي عن الخطوات التي تتخذ للتطوير الكرة المصرية".

وتابع "لدينا لائحة جديدة منذ بداية الدوري في الموسم الحالي وبالتأكيد بها إيجابيات وسلبيات وطلبنا من الأندية ارسال المقترحات حول إمكانية تطويرها قبل يوم 18 يونيو".

وشدد "بند خصم الـ 6 نقاط من الفريق المنسحب سيتواجد بالموسم المقبل".

وعن احتفال بيراميدز عقب نهاية الدوري قال: "هذه فكرة خاصة بهم ربما قاموا بها لأن الفريق بذل مجهودا كبيرا طوال الموسم ولكن الاحتفال الرسمي تواجد في استاد القاهرة لأن الأهلي هو من توج بالدوري بشكل رسمي".

واستمر "عندما يتم صدور أي قرار نهائي من المحكمة الرياضية سيتم تنفيذه من قبل رابطة الأندية بشكل مباشر أي كان القرار".

وكشف "ما حدث في أزمة مباراة القمة كان ظرف طارئ وليس طبيعيا وأنا لن أتمكن من الحديث عنه لأن الأمر بالمحكمة الرياضية ولا يوجد شخص في المنظومة لا يتحمل جزء من المسؤولية".

وأضاف "قيل إننا أجرينا قرعة المرحلة النهائية فجرا دون حضور الأندية ولكن هذا لم يحدث ولم يكن هناك قرعة من الأساس، القرعة أقيمت قبل بداية الدوري وجدول المرحلة النهائية تم تحديده حسم مركز كل فريق في الدور الأول وأعلناه في ذلك اليوم لكي يكون بنفس يوم المباراة الأخيرة من الدور الأول".

وشدد "مباراة الأهلي والزمالك تم تحديدها بعد 5 أيام من المرحلة الأولى لكي نتمكن من إنهاء الدوري في موعده بشهر مايو لتواجد ارتباطات أخرى ولو كنا قد أجلناها لم نكن لنجد موعد آخر سوى في يونيو وهذا سيتسبب في مشكلة أخرى بالمواعيد وتم تحديد موجاتهما في أول مباراة بالمرحلة النهائية كان حسب ترتيبهم في الدور الأول".

واستمر "في النهاية القرار الرسمي حول بمباراة القمة كان عدم تواجد وقت لاستقدام حكام أجانب وتم تعيين طاقم مصري وحاولت الحديث مع مجلس إدارة الأهلي لخوض المباراة".

وأتم "بعد أن أعلنت إدارة المسابقات عقوبة الأهلي وفقا لتقرير الحكم ومراقب المباراة اجتمعنا كمجلس إدارة رابطة الأندية ووجدنا أن هناك ظرف طارئ حدث حول المباراة وقررنا تخفيف العقوبة والاكتفاء باعتبار الأهلي خاسرا ضد الزمالك مع وجود عقوبات مالية مع عدم خصم 3 نقاط إضافية ولذلك فإن الرابطة لم تغير قرارها حول المباراة ولكن القرار في البداية اتخذ من إدارة المسابقات".

وتوج الأهلي بلقب النسخة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.