قناة الأهلي: النادي يستعد للإعلان عن صفقة كبرى مدوية في العيد

كشفت قناة الأهلي عن صفقات منتظرة للنادي في الأيام المقبلة وذلك استعدادا لمشاركة الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية.

وقالت قناة الأهلي: "بعد الإعلان عن التعاقد مع محمود حسن تريزيجيه ثم محمد أحمد سيحا سيواصل الإعلان عن الصفقات".

وأضاف "الأهلي سيعلن عن صفقة جديدة مهمة يوم 4 يونيو المقبل".

وأكملت "ثم سيعلن الأهلي عن صفقة كبيرة مدوية يوم 6 أو 7 يونيو خلال عيد الأضحى".

وكان الأهلي تعاقد مع محمود حسن "تريزيجيه" قادما من الريان القطري، والحارس محمد أحمد "سيحا" قادما من المقاولون العرب.

وأتم الأهلي التعاقد مع التونسي محمد علي بن رمضان قادما من نادي فيرينتسفاروشي المجري مثلما أعلن النادي في انتظار الإعلان الرسمي.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى للبطولة بجانب كل من إنتر ميامي وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

ويسافر الأهلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 4 يونيو الجاري للمشاركة في مونديال الأندية.