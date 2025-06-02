قناة الأهلي: النادي يستعد للإعلان عن صفقة كبرى مدوية في العيد

الإثنين، 02 يونيو 2025 - 22:28

كتب : FilGoal

الأهلي - بيان رسمي

كشفت قناة الأهلي عن صفقات منتظرة للنادي في الأيام المقبلة وذلك استعدادا لمشاركة الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية.

وقالت قناة الأهلي: "بعد الإعلان عن التعاقد مع محمود حسن تريزيجيه ثم محمد أحمد سيحا سيواصل الإعلان عن الصفقات".

وأضاف "الأهلي سيعلن عن صفقة جديدة مهمة يوم 4 يونيو المقبل".

أخبار متعلقة:
قناة الأهلي: النادي في انتظار موافقة الخلود لمشاركة ديانج في المونديال مصدر مقرب من أحمد رمضان يكشف لـ في الجول موعد انتقاله لـ الأهلي سيحا: حققت حلم تأخر 15 عاما بالانضمام إلى الأهلي.. وأحب المنافسة

وأكملت "ثم سيعلن الأهلي عن صفقة كبيرة مدوية يوم 6 أو 7 يونيو خلال عيد الأضحى".

وكان الأهلي تعاقد مع محمود حسن "تريزيجيه" قادما من الريان القطري، والحارس محمد أحمد "سيحا" قادما من المقاولون العرب.

وأتم الأهلي التعاقد مع التونسي محمد علي بن رمضان قادما من نادي فيرينتسفاروشي المجري مثلما أعلن النادي في انتظار الإعلان الرسمي.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى للبطولة بجانب كل من إنتر ميامي وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

ويسافر الأهلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 4 يونيو الجاري للمشاركة في مونديال الأندية.

الأهلي الدوري المصري قناة الأهلي
نرشح لكم
دياب: أخبرنا الأندية بتأثر الدوري بسبب إلغاء الهبوط.. وسننفذ أي قرار للمحكمة الرياضية خبر في الجول – المصري يتوصل لاتفاق مع دغموم لتجديد عقده قناة الأهلي: النادي في انتظار موافقة الخلود لمشاركة ديانج في المونديال مصدر مقرب من أحمد رمضان يكشف لـ في الجول موعد انتقاله لـ الأهلي مران الزمالك - انتظام نبيل عماد بعد تعافيه من الإصابة هشام نصر: طلبنا تقليل عدد اللاعبين الأجانب.. ونحرص على بقاء الإسماعيلي ولكن كما كشف في الجول - مصيلحي يستقيل من رئاسة الاتحاد طه عزت يعلن عبر في الجول تقديم موعد انطلاق الدوري المصري
أخر الأخبار
دياب: أخبرنا الأندية بتأثر الدوري بسبب إلغاء الهبوط.. وسننفذ أي قرار للمحكمة الرياضية 30 دقيقة | الدوري المصري
قناة الأهلي: النادي يستعد للإعلان عن صفقة كبرى مدوية في العيد 46 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – المصري يتوصل لاتفاق مع دغموم لتجديد عقده 52 دقيقة | الدوري المصري
قناة الأهلي: النادي في انتظار موافقة الخلود لمشاركة ديانج في المونديال 58 دقيقة | الدوري المصري
مصدر مقرب من أحمد رمضان يكشف لـ في الجول موعد انتقاله لـ الأهلي ساعة | الدوري المصري
لتعويض كاريراس؟ تقرير: بنفيكا توصل لاتفاق لضم دال ساعة | الكرة الأوروبية
أولى صفقاته.. تشيلسي يتعاقد مع داريو إيسوجو ساعة | الدوري الإنجليزي
ربيعة: العين زعيم آسيا.. وطموحي مختلف معه في مونديال الأندية 2 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي أبطال أوروبا – باريس (5)-(0) إنتر.. سان جيرمان بطلا لأوروبا 2 خبر في الجول – بسبب وقفة عيد الأضحى.. اتجاه لتعديل موعد نهائي كأس مصر بين بيراميدز والزمالك 3 رفض طلب بيراميدز بتعليق الإعلان عن بطل الدوري 4 خبر في الجول – ريبيرو يختار النحاس ضمن جهاز الأهلي الجديد
/articles/506533/قناة-الأهلي-النادي-يستعد-للإعلان-عن-صفقة-كبرى-مدوية-في-العيد