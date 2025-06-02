خبر في الجول – المصري يتوصل لاتفاق مع دغموم لتجديد عقده

توصل نادي المصري إلى اتفاق مع عبد الرحيم دغموم لاعب الفريق لتجديد عقده.

وينتهي عقد اللاعب الجزائري بنهاية الموسم الجاري، ويستطيع الآن الاتفاق مع أي ناد على أن ينضم له بنهاية الموسم.

وحسبما علم FilGoal.com فإن دغموم سيوقع على عقد لمدة موسم واحد عقب عودته من إجازته في الجزائر.

وانضم دغموم إلى المصري قادما من وفاق سطيف الجزائري في صيف 2022.

وخاض دغموم 34 مباراة مع المصري في الموسم الماضي وسجل هدفا.

وأنهى المصري الدوري في المركز الرابع في جدول ترتيب البطولة.

ومن المقرر مشاركة المصري في بطولة الكونفدرالية للموسم المقبل.