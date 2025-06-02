قناة الأهلي: النادي في انتظار موافقة الخلود لمشاركة ديانج في المونديال

كشفت قناة الأهلي عن موقف أليو ديانج من المشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية.

أليو ديانج النادي : الخلود الأهلي

وقالت القناة إن النادي الأهلي لا يزال في انتظار وصول موافقة كتابة رسمية من نادي الخلود السعودي لمشاركة ديانج مع الفريق في كأس العالم للأندية.

وأن النادي إذا لم يحصل على هذه الموافقة فلن يشارك ديانج مع الأهلي في مونديال الأندية.

وكان لاعب وسط منتخب مالي انتقل إلى الخلود السعودي بداية الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

وعاد ديانج إلى مصر قبل أيام وحصل على تأشيرة دخول الولايات المتحدة الأمريكية من أجل السفر مع الأهلي إلى كأس العالم.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى للبطولة بجانب كل من إنتر ميامي وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

ويسافر الأهلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 4 يونيو الجاري للمشاركة في مونديال الأندية.