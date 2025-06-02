مصدر مقرب من أحمد رمضان يكشف لـ في الجول موعد انتقاله لـ الأهلي

كشف مصدر مقرب من أحمد رمضان لاعب سيراميكا كليوباترا عن موعد إتمام انتقاله لـ الأهلي.

ويقترب رمضان من الانتقال إلى الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "اللاعب سيتمم انتقاله إلى الأهلي عقب مباراة فريقه ضد الإسماعيلي في كأس عاصمة مصر المقرر إقامتها الأربعاء المقبل".

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق التفاصيل المالية للصفقة، إذ ستتم على سبيل الإعارة لمدة موسم مقابل 10 ملايين جنيه.

وسيتواجد بند في عقد اللاعب يتيح للأهلي التعاقد معه بشكل نهائي مقابل 30 مليون جنيه.

ويأتي ذلك ضمن خطة الأهلي لتدعيم صفوفه قبل كأس العالم للأندية والاستعدادا للموسم الجديد.

وتدرج رمضان في صفوف ناشئين الأهلي ورحل لوادي دجلة وعاد للأهلي في 2020 ورحل بعد عامين لسيراميكا كليوباترا.

وخاض المدافع الدولي البالغ 28 عاما 25 مباراة هذا الموسم بقميص سيراميكا كليوباترا سجل هدفا وصنع آخر.

وسيكون أحمد رمضان خامس صفقات الأهلي استعدادا للموسم الجديد بعد محمود حسن "تريزيجيه" الذي أعلن الأهلي ضمه بشكل رسمي.

وكذلك التونسي محمد علي بن رمضان الذي ينتظر الأهلي نهاية الدوري للإعلان عن التعاقد معه.

وأيضا أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك الذي اتفق مع الأهلي على الانضمام له بنهاية تعاقده في صفقة انتقال حر.

بالإضافة إلى محمد أحمد "سيحا" حارس مرمى المقاولون العرب والمعار إلى حرس الحدود.

من هو أحمد رمضان؟