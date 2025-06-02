لتعويض كاريراس؟ تقرير: بنفيكا توصل لاتفاق لضم دال

الإثنين، 02 يونيو 2025 - 21:58

كتب : FilGoal

صامويل دال - بنفيكا

توصل بنفيكا إلى اتفاق مع نظيره روما لضم صامويل دال لاعب روما.

وقضى اللاعب السويدي فترة إعارة في النادي البرتغالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية حتى نهاية الموسم الحالي.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن بنفيكا توصل لاتفاق مع روما لضم دال مقابل 9 ملايين يورو.

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وشارك اللاعب البالغ من العمر 22 عاما في 18 مباراة رفقة بنفيكا وتمكن من صناعة 6 أهداف ولم يسجل.

وكان روما قد تعاقد مع دال قادما من ديورجاردن في صيف 2024 مقابل 4 ملايين يورو.

ويلعب دال في نفس مركز ألفارو كاريراس الذي يقترب من الانضمام إلى ريال مدريد حسب التقارير الصحفية.

وكانت صحيفة آس الإسبانية قد كشفت في وقت سابق عن توصل ريال مدريد لاتفاق مع ألفارو كاريراس الظهير اللأيسر لنادي بنفيكا.

وفقا للصحيفة فإن ريال مدريد قد اتفق مع كاريراس على البنود الشخصية والراتب ومدة العقد ويتبقى فقط الاتفاق مع بنفيكا.

وعاد ريال مدريد للتفاوض مع بنفيكا بشكل مكثف بعد خوض الفريق البرتغالي لمباراة نهائي كأس البرتغال، سعيا لإنهاء الصفقة قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

ويملك اللاعب في عقده مع بنفيكا شرطا جزائيا مقابل 50 مليون يورو ولكن ريال مدريد لا يرغب في دفع كل ذلك المبلغ ويرغب في تخفيضه.

وأشارت إلى أن ريال مدريد يرغب في دفع ما يقارب 30 مليون يورو للحصول على اللاعب.

وكان كاريراس -22 عاما- من ناشئي ريال مدريد حتى رحل إلى مانشستر يونايتد في 2022.

ثم رحل إلى غرناطة معارا من مانشستر يونايتد، وبعدها لعب مع غرناطة على سبيل الإعارة.

وأعير كاريراس إلى بنفيكا في شتاء 2024 قبل أن يتعاقد معه بنفيكا بشكل دائم مقابل 6 ملايين يورو.

ويلعب كاريراس في مركز الظهير الأيسر كما يمكنه اللعب في قلب الدفاع.

ويرتبط الظهير الإسباني بتعاقد مع بنفيكا حتى صيف 2029.

وخاض كاريراس 49 مباراة مع بنفيكا هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وساهم الظهير الإسباني في 9 أهداف طوال الموسم إذ سجل أربعة وصنع 5 آخرين.

وأعلن ريال مدريد منذ أيام تعاقده مع دين هويسن مدافع بورنموث مقابل 50 مليون يورو.

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