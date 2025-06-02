ربيعة: العين زعيم آسيا.. وطموحي مختلف معه في مونديال الأندية

عبر رامي ربيعة مدافع العين الإماراتي عن سعادته بالانضمام لناديه الجديد، مؤكدا على استعداد لبدء مشواره مع الفريق.

رامي ربيعة النادي : العين العين

وقال ربيعة في حواره مع موقع العين: "سعيد بتواجدي في نادي العين زعيم آسيا".

وأضاف "ما جذب انتباهي في عرض نادي العين هو أنه صاحب بطولات وينافس دائما على الألقاب المحلية والقارية وهذا مثل شخصيتي دائما أحب التنافس والفوز بالبطولات والأحداث الكبيرة".

وواصل "جئت إلى العين لإثبات نفسي وتحقيق الإنجازات مع الفريق وليس للعب موسم واحد فقط".

وأكمل "المفاوضات مع العين سارت بشكل بسيط واحترافي بين الطرفين".

وأوضح "تحدثت مع حسين الشحات قبل الانضمام للعين وجعلني أحصل على انطباع جيد جدا عن النادي والجماهير".

وشدد "كأس العالم للأندية بالنسبة لي ليس غريبا عني، شاركه فيه 6 مرات قبل ذلك وهذه هي المرة السابعة ولكن بقميص العين".

وأشار "المشاركة في مونديال الأندية هذه المرة بالنسبة لي ستكون بطموح مختلف لأنني أريد تحقيق الإنجاز مع الفريق".

وأكد "كأس العالم للأندية بهذا النظام سيجعل البطولة صعبة جدا والمنافسة قوية في المجموعة خاصة إذا كانت تضم فرق كبيرة".

وأتم تصريحاته "الانضمام للعين تحدي قوي وأنا قده، نريد أن نبدأ الموسم ببطولة قوية نخرج فيها كل ما لدينا لتحقيق الإنجاز الشخصي والجماعي للنادي ليكون هذا هو الحافز الذي سنكمل به الموسم".

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رامي ربيعة: "سعيد جداً لتواجدي في نادي العين فهو نادٍ كبير يملك قاعدة جماهيرية كبيرة وأفتخر أن أكون واحداً من الأمة العيناوية" 💜🎙️ pic.twitter.com/BTva81er8z — نادي العين (@alainfcae) June 2, 2025

وأعلن نادي العين الإماراتي التعاقد مع رامي ربيعة مدافع الأهلي السابق ومنتخب مصر بشكل رسمي.

وكان الأهلي أعلن بشكل رسمي رحيل رامي ربيعة بعد نهاية الموسم الجاري.

وسافر ربيعة إلى دبي في الأيام السابقة من أجل إتمام التفاوض مع العين والخضوع للكشف الطبي ومن ثم توقيع العقود.

وتم تصعيد ربيعة إلى الفريق الأول في الأهلي عام 2011، ورحل في عام 2014 ليحترف في صفوف سبورتنج لشبونة البرتغالي، قبل أن يعود مرة أخرى في عام 2015.

ويقع العين الإماراتي في المجموعة السابعة لكأس العالم للأندية رفقة كل من مانشستر سيتي الإنجليزي والوداد المغربي ويوفنتوس الإيطالي.

وكان الأهلي دخل في مفاوضات لتجديد تعاقد ربيعة قبل فترة لكنها لم تكتمل بين الطرفين.