ربيعة: العين زعيم آسيا.. وطموحي مختلف معه في مونديال الأندية

الإثنين، 02 يونيو 2025 - 21:07

كتب : FilGoal

رامي ربيعة - العين الإماراتي

عبر رامي ربيعة مدافع العين الإماراتي عن سعادته بالانضمام لناديه الجديد، مؤكدا على استعداد لبدء مشواره مع الفريق.

رامي ربيعة

النادي : العين

العين

وقال ربيعة في حواره مع موقع العين: "سعيد بتواجدي في نادي العين زعيم آسيا".

وأضاف "ما جذب انتباهي في عرض نادي العين هو أنه صاحب بطولات وينافس دائما على الألقاب المحلية والقارية وهذا مثل شخصيتي دائما أحب التنافس والفوز بالبطولات والأحداث الكبيرة".

أخبار متعلقة:
كما انفرد في الجول.. العين يعلن ضم رامي ربيعة كما كشف في الجول - مصيلحي يستقيل من رئاسة الاتحاد

وواصل "جئت إلى العين لإثبات نفسي وتحقيق الإنجازات مع الفريق وليس للعب موسم واحد فقط".

وأكمل "المفاوضات مع العين سارت بشكل بسيط واحترافي بين الطرفين".

وأوضح "تحدثت مع حسين الشحات قبل الانضمام للعين وجعلني أحصل على انطباع جيد جدا عن النادي والجماهير".

وشدد "كأس العالم للأندية بالنسبة لي ليس غريبا عني، شاركه فيه 6 مرات قبل ذلك وهذه هي المرة السابعة ولكن بقميص العين".

وأشار "المشاركة في مونديال الأندية هذه المرة بالنسبة لي ستكون بطموح مختلف لأنني أريد تحقيق الإنجاز مع الفريق".

وأكد "كأس العالم للأندية بهذا النظام سيجعل البطولة صعبة جدا والمنافسة قوية في المجموعة خاصة إذا كانت تضم فرق كبيرة".

وأتم تصريحاته "الانضمام للعين تحدي قوي وأنا قده، نريد أن نبدأ الموسم ببطولة قوية نخرج فيها كل ما لدينا لتحقيق الإنجاز الشخصي والجماعي للنادي ليكون هذا هو الحافز الذي سنكمل به الموسم".

وأعلن نادي العين الإماراتي التعاقد مع رامي ربيعة مدافع الأهلي السابق ومنتخب مصر بشكل رسمي.

وكان الأهلي أعلن بشكل رسمي رحيل رامي ربيعة بعد نهاية الموسم الجاري.

وسافر ربيعة إلى دبي في الأيام السابقة من أجل إتمام التفاوض مع العين والخضوع للكشف الطبي ومن ثم توقيع العقود.

وتم تصعيد ربيعة إلى الفريق الأول في الأهلي عام 2011، ورحل في عام 2014 ليحترف في صفوف سبورتنج لشبونة البرتغالي، قبل أن يعود مرة أخرى في عام 2015.

ويقع العين الإماراتي في المجموعة السابعة لكأس العالم للأندية رفقة كل من مانشستر سيتي الإنجليزي والوداد المغربي ويوفنتوس الإيطالي.

وكان الأهلي دخل في مفاوضات لتجديد تعاقد ربيعة قبل فترة لكنها لم تكتمل بين الطرفين.

رامي ربيعة العين الإماراتي
نرشح لكم
كما انفرد في الجول.. العين يعلن ضم رامي ربيعة إلتشي يلتحق بـ ليفانتي إلى الليجا.. وأفييدو يصطدم بألميريا في الملحق وكيله: صلاح ودي بروين تربطهما علاقة طيبة.. وسيندم على الرحيل من سيتي صلاح على رأس التشكيل المثالي لـ الدوري الإنجليزي بتصويت الجماهير مرموش ينافس على جائزة أفضل هدف لمانشستر سيتي في الموسم طارق حامد أساسي مع ضمك ضد اتحاد جدة في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي صلاح: أتمنى التتويج بالكرة الذهبية.. وهذا الموسم استثنائي لذلك السبب صلاح: أفعل ما أريده وليس لدي ما أثبته لأحد.. وهذا ما يقضي على تجارب المحترف المصري
أخر الأخبار
مجلس إدارة الاتحاد السكندري يرفض استقالة محمد مصيلحي 29 دقيقة | الكرة المصرية
هاني سعيد: لم نحتفل بالدوري وهذا تفسير ما حدث.. والرابطة لا تدعم كل الأندية 34 دقيقة | الدوري المصري
رومانو: ميلان يحلم بضم لوكا مودريتش 38 دقيقة | ميركاتو
مصطفى فتحي: توجنا بدوري الأبطال من أجل يورتشيتش.. والآن نلعب للفريق 45 دقيقة | الكرة المصرية
علي حبر: يورتشيتش قدم لنا دور الجماهير وأضاف لنا الدافع 59 دقيقة | الكرة المصرية
دياب: أخبرنا الأندية بتأثر الدوري بسبب إلغاء الهبوط.. وسننفذ أي قرار للمحكمة الرياضية ساعة | الدوري المصري
قناة الأهلي: النادي يستعد للإعلان عن صفقة كبرى مدوية في العيد ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – المصري يتوصل لاتفاق مع دغموم لتجديد عقده ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي أبطال أوروبا – باريس (5)-(0) إنتر.. سان جيرمان بطلا لأوروبا 2 خبر في الجول – بسبب وقفة عيد الأضحى.. اتجاه لتعديل موعد نهائي كأس مصر بين بيراميدز والزمالك 3 رفض طلب بيراميدز بتعليق الإعلان عن بطل الدوري 4 خبر في الجول – ريبيرو يختار النحاس ضمن جهاز الأهلي الجديد
/articles/506526/ربيعة-العين-زعيم-آسيا-وطموحي-مختلف-معه-في-مونديال-الأندية