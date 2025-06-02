رومانو: الفحوصات الطبية تفصل انضمام لويس هنريكي لـ إنتر

حدد إنتر موعد الكشف الطبي لـ لويس هنريكي لاعب مارسيليا للانضمام إلى الفريق قبل كأس العالم للأندية.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس، فإن يوم الثلاثاء المقبل سيكون موعدا لإجراء اللاعب البرازيلي الفحوصات الطبية قبل إعلان انضمامه للفريق.

وأفاد رومانو أن قيمة الصفقة 25 مليون يورو واللاعب البالغ من العمر 23 عاما سيوقع على عقد حتى 2030.

ويسعى إنتر لتدعيم مركز الجناح الأيمن المتأخر في خطة 3 مدافعين قبل إقامة بطولة كأس العالم للأندية.

ويتواجد مع ريفر بليت وأوراوا ومونتيري في مجموعته بمونديال الأندية.

ولعب هنريكي 35 مباراة مع مارسيليا وسجل 9 أهداف وصنع 10 آخرين.

وخاض إنتر مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان وهزم بخسارة كاسحة بخمسة أهداف دون رد.

وتعد هذه النتيجة الأكبر في تاريخ نهائيات دوري أبطال أوروبا.

ووصل إنتر إلى النهائي بعد تخطي بايرن ميونيخ في دور ربع النهائي.

وفي نصف النهائي تمكن إنتر من التعادل مع برشلونة بثلاثة أهداف في الذهاب، والفوز في الإياب بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في سيناريو درامي.