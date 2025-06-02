مران الزمالك - انتظام نبيل عماد بعد تعافيه من الإصابة

الإثنين، 02 يونيو 2025 - 20:50

كتب : FilGoal

هدف نبيل عماد - الزمالك × مودرن

استأنف الزمالك مرانه اليومي مساء اليوم الإثنين على ملعب حلمي زامورا بمقر النادي في ميت عقبة.

وشهد المران انتظام نبيل عماد لاعب الفريق بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في مباراة فاركو.

وكان عماد قد أصيب بكدمة في الضلوع وتم الاطمئنان على حالته.

أخبار متعلقة:
خدمة في الجول - فتح حجز تذاكر نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز خالد مرتجي لـ في الجول: طلبنا زيادة عدد الأجانب والزمالك طالب بتقليلهم.. وقرار اتحاد الكرة مصدر من الزمالك لـ في الجول: عرض رسمي من الوداد لضم صلاح مصدق حوار أكرم توفيق - عن الرحيل وإيقاف ميسي وصفقة زيزو ونتيجة كبيرة أمام الزمالك

وخاض الفريق تدريبات تأهيلية خلال المران قبل أن يتم تقسيم الفريق لمجموعتين للعمل على الجانب الفني.

وألقى أيمن الرمادي محاضرة فنية للاعبين داخل أرضية الملعب لمنحهم تعليمات وأفكار خططية مطلوبة.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز يوم الخميس المقبل في نهائي كأس مصر.

وكان الزمالك قد أنهى الدوري المصري بالفوز على فاركو لينهي الدوري بالمركز الثالث.

الزمالك نبيل عماد
نرشح لكم
دياب: أخبرنا الأندية بتأثر الدوري بسبب إلغاء الهبوط.. وسننفذ أي قرار للمحكمة الرياضية قناة الأهلي: النادي يستعد للإعلان عن صفقة كبرى مدوية في العيد خبر في الجول – المصري يتوصل لاتفاق مع دغموم لتجديد عقده قناة الأهلي: النادي في انتظار موافقة الخلود لمشاركة ديانج في المونديال مصدر مقرب من أحمد رمضان يكشف لـ في الجول موعد انتقاله لـ الأهلي هشام نصر: طلبنا تقليل عدد اللاعبين الأجانب.. ونحرص على بقاء الإسماعيلي ولكن كما انفرد في الجول.. العين يعلن ضم رامي ربيعة مباراتان فاصلتان بين لا فيينا وأسمنت أسيوط لاستكمال عدد فرق دوري المحترفين
أخر الأخبار
دياب: أخبرنا الأندية بتأثر الدوري بسبب إلغاء الهبوط.. وسننفذ أي قرار للمحكمة الرياضية 18 دقيقة | الدوري المصري
قناة الأهلي: النادي يستعد للإعلان عن صفقة كبرى مدوية في العيد 34 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – المصري يتوصل لاتفاق مع دغموم لتجديد عقده 40 دقيقة | الدوري المصري
قناة الأهلي: النادي في انتظار موافقة الخلود لمشاركة ديانج في المونديال 46 دقيقة | الدوري المصري
مصدر مقرب من أحمد رمضان يكشف لـ في الجول موعد انتقاله لـ الأهلي 58 دقيقة | الدوري المصري
لتعويض كاريراس؟ تقرير: بنفيكا توصل لاتفاق لضم دال ساعة | الكرة الأوروبية
أولى صفقاته.. تشيلسي يتعاقد مع داريو إيسوجو ساعة | الدوري الإنجليزي
ربيعة: العين زعيم آسيا.. وطموحي مختلف معه في مونديال الأندية ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي أبطال أوروبا – باريس (5)-(0) إنتر.. سان جيرمان بطلا لأوروبا 2 خبر في الجول – بسبب وقفة عيد الأضحى.. اتجاه لتعديل موعد نهائي كأس مصر بين بيراميدز والزمالك 3 رفض طلب بيراميدز بتعليق الإعلان عن بطل الدوري 4 خبر في الجول – ريبيرو يختار النحاس ضمن جهاز الأهلي الجديد
/articles/506524/مران-الزمالك-انتظام-نبيل-عماد-بعد-تعافيه-من-الإصابة