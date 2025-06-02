مران الزمالك - انتظام نبيل عماد بعد تعافيه من الإصابة

استأنف الزمالك مرانه اليومي مساء اليوم الإثنين على ملعب حلمي زامورا بمقر النادي في ميت عقبة.

وشهد المران انتظام نبيل عماد لاعب الفريق بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في مباراة فاركو.

وكان عماد قد أصيب بكدمة في الضلوع وتم الاطمئنان على حالته.

وخاض الفريق تدريبات تأهيلية خلال المران قبل أن يتم تقسيم الفريق لمجموعتين للعمل على الجانب الفني.

وألقى أيمن الرمادي محاضرة فنية للاعبين داخل أرضية الملعب لمنحهم تعليمات وأفكار خططية مطلوبة.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز يوم الخميس المقبل في نهائي كأس مصر.

وكان الزمالك قد أنهى الدوري المصري بالفوز على فاركو لينهي الدوري بالمركز الثالث.