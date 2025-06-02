هشام نصر: طلبنا تقليل عدد اللاعبين الأجانب.. ونحرص على بقاء الإسماعيلي ولكن

كشف هشام نصر نائب رئيس الزمالك عن طلب ناديه تقليل عدد اللاعبين الأجانب.

وقال نصر للمركز الإعلامي لناديه: "الزمالك طالب بتقليل عدد اللاعبين الأجانب في الموسم المقبل من أجل مصلحة المنتخبات ومنح فرصة أكبر لعدد أكثر من اللاعبين المحليين للمشاركة مع فرقهم وذلك سيعود بالفائدة على الكرة المصرية".

وأضاف "توجد صعوبة في توفير العملة الصعبة للاعبين الأجانب وكثرة تواجدهم مع الفرق يقلل الاهتمام بالناشئين".

وتابع "الزمالك حريص على بقاء الإسماعيلي في الدوري الممتاز، في ظل العلاقات التاريخية بين الناديين وجماهيرهما".

وأكمل "استمرار الدراويش في الدوري أمر جيد، ولكن إلغاء الهبوط ليس الحل الأمثل، وماذا إذا تكرر الأمر في الموسم المقبل"؟

وأتم "الزمالك كان طالب من قبل بتثبيت جدول الدوري، وما حدث في الموسم الحالي من مكتسبات، هي طلبات النادي التي نادى بها الموسم الماضي، ولابد من العمل على تعزيزها في الموسم القادم".

وتسمح لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم بتواجد 5 أجانب بالإضافة إلى ثنائي من تحت السن.