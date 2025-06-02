يامال: لا أفكر في الكرة الذهبية.. ومن المستحيل أن ألعب لـ ريال مدريد

الإثنين، 02 يونيو 2025 - 20:06

كتب : FilGoal

لامين يامال - برشلونة ضد ريال مدريد

شدد لامين يامال لاعب برشلونة على أنه لا يهتم بالتتتويج بالكرة الذهبية.

وقال يامال عبر كوبي: "نحن نتحسن وعلينا أن نؤمن باننا الأفضل، عندما خسر ريال مدريد أمام أرسنال اعتقد الناس أنهم قادرون على العودة، وعندما تعادلنا مع إنتر بدأ الناس يشككون وهذا ما يجب أن يتغير".

وواصل "إذا كنت من يصوت للكرة الذهبية سأصوت للأفضل في العام وليس من يفوز في مباراة الخميس، أنا لا أفكر في الجائزة وإذا ما كنت سأفوز لأنني أعتقد أن ذلك سيضرني".

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وأكمل "إذا فزت خلال الموسم المقبل بدوري الأبطال وكأس العالم ستأتي الكرة الذهبية، أما إذا لم يحدث شيء هذا العام فلا بأس وستأتي الجائزة عندما يحين وقتها".

وتابع "التعليقات السيئة أصدقائي همن من يرسلونها لي لأنهم يعرفون أن ذلك يحفزني، ولذلك يرسلونها قبل المباريات".

وأضاف "من المستحيل أن ألعب لريال مدريد".

ويتواجد يامال حاليا في معسكر منتخب إسبانيا الذي يستعد لمواجهة فرنسا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

برشلونة لامين يامال منتخب إسبانيا
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