كما انفرد في الجول.. العين يعلن ضم رامي ربيعة

الإثنين، 02 يونيو 2025 - 19:24

كتب : محمد عبد العظيم

رامي ربيعة بقميص نادي العين

أعلن نادي العين الإماراتي التعاقد مع رامي ربيعة مدافع الأهلي السابق ومنتخب مصر بشكل رسمي.

رامي ربيعة

النادي : العين

الأهلي

وكان الأهلي أعلن بشكل رسمي رحيل رامي ربيعة بعد نهاية الموسم الجاري.

وسافر ربيعة إلى دبي في الأيام السابقة من أجل إتمام التفاوض مع العين والخضوع للكشف الطبي ومن ثم توقيع العقود.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - رامي ربيعة يطير إلى دبي لاستكمال مفاوضات العين الإماراتي ربيعة: لم أبخل بنقطة عرق على الأهلي.. وكرة القدم بها متغيرات كثيرة يوسف يكشف سبب رحيل ربيعة وعلاء وحقيقة حضور ريبيرو لتدريبات سابقة

وتم تصعيد ربيعة إلى الفريق الأول في الأهلي عام 2011، ورحل في عام 2014 ليحترف في صفوف سبورتنج لشبونة البرتغالي، قبل أن يعود مرة أخرى في عام 2015.

ويقع العين الإماراتي في المجموعة السابعة لكأس العالم للأندية رفقة كل من مانشستر سيتي الإنجليزي والوداد المغربي ويوفنتوس الإيطالي.

وكان الأهلي دخل في مفاوضات لتجديد تعاقد ربيعة قبل فترة لكنها لم تكتمل بين الطرفين.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن اتفاق العين مع رامي ربيعة على ضمه بعد الرحيل من الأهلي.

رامي ربيعة الأهلي العين الإماراتي كأس العالم للأندية
نرشح لكم
ربيعة: العين زعيم آسيا.. وطموحي مختلف معه في مونديال الأندية إلتشي يلتحق بـ ليفانتي إلى الليجا.. وأفييدو يصطدم بألميريا في الملحق وكيله: صلاح ودي بروين تربطهما علاقة طيبة.. وسيندم على الرحيل من سيتي صلاح على رأس التشكيل المثالي لـ الدوري الإنجليزي بتصويت الجماهير مرموش ينافس على جائزة أفضل هدف لمانشستر سيتي في الموسم طارق حامد أساسي مع ضمك ضد اتحاد جدة في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي صلاح: أتمنى التتويج بالكرة الذهبية.. وهذا الموسم استثنائي لذلك السبب صلاح: أفعل ما أريده وليس لدي ما أثبته لأحد.. وهذا ما يقضي على تجارب المحترف المصري
أخر الأخبار
علي حبر: يورتشيتش قدم لنا دور الجماهير وأضاف لنا الدافع دقيقة | الكرة المصرية
دياب: أخبرنا الأندية بتأثر الدوري بسبب إلغاء الهبوط.. وسننفذ أي قرار للمحكمة الرياضية 31 دقيقة | الدوري المصري
قناة الأهلي: النادي يستعد للإعلان عن صفقة كبرى مدوية في العيد 47 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – المصري يتوصل لاتفاق مع دغموم لتجديد عقده 53 دقيقة | الدوري المصري
قناة الأهلي: النادي في انتظار موافقة الخلود لمشاركة ديانج في المونديال 59 دقيقة | الدوري المصري
مصدر مقرب من أحمد رمضان يكشف لـ في الجول موعد انتقاله لـ الأهلي ساعة | الدوري المصري
لتعويض كاريراس؟ تقرير: بنفيكا توصل لاتفاق لضم دال ساعة | الكرة الأوروبية
أولى صفقاته.. تشيلسي يتعاقد مع داريو إيسوجو ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي أبطال أوروبا – باريس (5)-(0) إنتر.. سان جيرمان بطلا لأوروبا 2 خبر في الجول – بسبب وقفة عيد الأضحى.. اتجاه لتعديل موعد نهائي كأس مصر بين بيراميدز والزمالك 3 رفض طلب بيراميدز بتعليق الإعلان عن بطل الدوري 4 خبر في الجول – ريبيرو يختار النحاس ضمن جهاز الأهلي الجديد
/articles/506521/كما-انفرد-في-الجول-العين-يعلن-ضم-رامي-ربيعة