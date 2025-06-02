كما انفرد في الجول.. العين يعلن ضم رامي ربيعة

أعلن نادي العين الإماراتي التعاقد مع رامي ربيعة مدافع الأهلي السابق ومنتخب مصر بشكل رسمي.

رامي ربيعة النادي : العين الأهلي

وكان الأهلي أعلن بشكل رسمي رحيل رامي ربيعة بعد نهاية الموسم الجاري.

وسافر ربيعة إلى دبي في الأيام السابقة من أجل إتمام التفاوض مع العين والخضوع للكشف الطبي ومن ثم توقيع العقود.

وتم تصعيد ربيعة إلى الفريق الأول في الأهلي عام 2011، ورحل في عام 2014 ليحترف في صفوف سبورتنج لشبونة البرتغالي، قبل أن يعود مرة أخرى في عام 2015.

ويقع العين الإماراتي في المجموعة السابعة لكأس العالم للأندية رفقة كل من مانشستر سيتي الإنجليزي والوداد المغربي ويوفنتوس الإيطالي.

وكان الأهلي دخل في مفاوضات لتجديد تعاقد ربيعة قبل فترة لكنها لم تكتمل بين الطرفين.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن اتفاق العين مع رامي ربيعة على ضمه بعد الرحيل من الأهلي.

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