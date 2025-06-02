مباراتان فاصلتان بين لا فيينا وأسمنت أسيوط لاستكمال عدد فرق دوري المحترفين

الإثنين، 02 يونيو 2025 - 19:09

كتب : FilGoal

مباراة غزل المحلة ولافيينا في دوري المحترفين

وافق الاتحاد المصري لكرة القدم على إقامة مباراتين فاصلتين بين لا فيينا وأسمنت أسيوط لاستكمال عدد فرق دوري المحترفين.

وقرر اتحاد الكرة إقامة مباراتين فاصلتين بنظام الذهاب والإياب بين لا فيينا أول الفرق الهابطة وأسمنت أسيوط بصفته أفضل الثواني في مجموعات دوري القسم الثاني "ب".

وذلك لاكتمال دوري المحترفين بـ18 فريقا في الموسم الجديد.

أخبار متعلقة:
كما كشف في الجول - مصيلحي يستقيل من رئاسة الاتحاد "عاد لاختيار القلب".. لاتسيو يعلن تعيين ساري مدربا للفريق خبر في الجول - مودرن سبورت يتفق مع مجدي عبد العاطي لتدريب الفريق طه عزت يعلن عبر في الجول تقديم موعد انطلاق الدوري المصري

وستجرى قرعة الثلاثاء المقبل لتحديد الملعب الذي سيستضيف مباراة الذهاب ثم الإياب.

وقررت رابطة الأندية بعد اتفاق الأندية إلغاء الهبوط في الدوري المصري الموسم الجاري. وصعود 3 من دوري المحترفين على أن يهبط 4 فرق الموسم المقبل.

كما تم تجديد الثقة في مجلس إدارة الرابطة الحالي برئاسة أحمد دياب، مع إجراء تغيير واحد بترشيح إبراهيم الكفراوي لمجلس إدارة الرابطة ممثلا عن الأهلي بدلا من عماد متعب.

لا فيينا دوري المحترفين أسمنت أسيوط
نرشح لكم
علي حبر: يورتشيتش قدم لنا دور الجماهير وأضاف لنا الدافع دياب: أخبرنا الأندية بتأثر الدوري بسبب إلغاء الهبوط.. وسننفذ أي قرار للمحكمة الرياضية قناة الأهلي: النادي يستعد للإعلان عن صفقة كبرى مدوية في العيد خبر في الجول – المصري يتوصل لاتفاق مع دغموم لتجديد عقده قناة الأهلي: النادي في انتظار موافقة الخلود لمشاركة ديانج في المونديال مصدر مقرب من أحمد رمضان يكشف لـ في الجول موعد انتقاله لـ الأهلي مران الزمالك - انتظام نبيل عماد بعد تعافيه من الإصابة هشام نصر: طلبنا تقليل عدد اللاعبين الأجانب.. ونحرص على بقاء الإسماعيلي ولكن
أخر الأخبار
علي حبر: يورتشيتش قدم لنا دور الجماهير وأضاف لنا الدافع دقيقة | الكرة المصرية
دياب: أخبرنا الأندية بتأثر الدوري بسبب إلغاء الهبوط.. وسننفذ أي قرار للمحكمة الرياضية 31 دقيقة | الدوري المصري
قناة الأهلي: النادي يستعد للإعلان عن صفقة كبرى مدوية في العيد 47 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – المصري يتوصل لاتفاق مع دغموم لتجديد عقده 53 دقيقة | الدوري المصري
قناة الأهلي: النادي في انتظار موافقة الخلود لمشاركة ديانج في المونديال 59 دقيقة | الدوري المصري
مصدر مقرب من أحمد رمضان يكشف لـ في الجول موعد انتقاله لـ الأهلي ساعة | الدوري المصري
لتعويض كاريراس؟ تقرير: بنفيكا توصل لاتفاق لضم دال ساعة | الكرة الأوروبية
أولى صفقاته.. تشيلسي يتعاقد مع داريو إيسوجو ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي أبطال أوروبا – باريس (5)-(0) إنتر.. سان جيرمان بطلا لأوروبا 2 خبر في الجول – بسبب وقفة عيد الأضحى.. اتجاه لتعديل موعد نهائي كأس مصر بين بيراميدز والزمالك 3 رفض طلب بيراميدز بتعليق الإعلان عن بطل الدوري 4 خبر في الجول – ريبيرو يختار النحاس ضمن جهاز الأهلي الجديد
/articles/506520/مباراتان-فاصلتان-بين-لا-فيينا-وأسمنت-أسيوط-لاستكمال-عدد-فرق-دوري-المحترفين