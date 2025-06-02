مباراتان فاصلتان بين لا فيينا وأسمنت أسيوط لاستكمال عدد فرق دوري المحترفين

وافق الاتحاد المصري لكرة القدم على إقامة مباراتين فاصلتين بين لا فيينا وأسمنت أسيوط لاستكمال عدد فرق دوري المحترفين.

وقرر اتحاد الكرة إقامة مباراتين فاصلتين بنظام الذهاب والإياب بين لا فيينا أول الفرق الهابطة وأسمنت أسيوط بصفته أفضل الثواني في مجموعات دوري القسم الثاني "ب".

وذلك لاكتمال دوري المحترفين بـ18 فريقا في الموسم الجديد.

وستجرى قرعة الثلاثاء المقبل لتحديد الملعب الذي سيستضيف مباراة الذهاب ثم الإياب.

وقررت رابطة الأندية بعد اتفاق الأندية إلغاء الهبوط في الدوري المصري الموسم الجاري. وصعود 3 من دوري المحترفين على أن يهبط 4 فرق الموسم المقبل.

كما تم تجديد الثقة في مجلس إدارة الرابطة الحالي برئاسة أحمد دياب، مع إجراء تغيير واحد بترشيح إبراهيم الكفراوي لمجلس إدارة الرابطة ممثلا عن الأهلي بدلا من عماد متعب.