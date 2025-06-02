"عاد لاختيار القلب".. لاتسيو يعلن تعيين ساري مدربا للفريق

أعلن لاتسيو تعيين ماوريسيو ساري مدربا للفريق بداية من الموسم المقبل.

وتقدم ماركو باروني المدير الفني السابق للاتسيو باستقالته بعد انتهاء الموسم المنقضي عقب عدم تمكنه من التأهل إلى أي بطولة أوروبية خلال الموسم القادم.

وفقا للصحفي فابريزيو رومانو فإن عقد ساري مع لاتسيو سيمتد لمدة موسمين.

وعاد ساري لتدريب لاتسيو بعد موسم واحد فقط عن رحيله عن الفريق.

وقال كلاوديو لوتيتو رئيس النادي عبر موقعه الرسمي: "ساري عاد لمنزله وعاد لاختيار القلب مقتنعا برؤيته، ومعه نريد الاستمرار في النجاح ونأمل في إعادة التفاؤل والهوية والطموح للنادي، مرحبا بك في منزلك أيها القائد".

وتولى المدرب البالغ من العمر 66 عاما تدريب النسور في عام 2021 حتى 2024.

وتمكن ساري من احتلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي مع لاتسيو في موسم 2022-2023 وتأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأنهى لاتسيو الموسم المنقضي باحتلاله المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 65 نقطة.