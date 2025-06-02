طه عزت يعلن عبر في الجول تقديم موعد انطلاق الدوري المصري

الإثنين، 02 يونيو 2025 - 18:16

كتب : محمد جمال

طه عزت

أعلن طه عزت رئيس إدارة المسابقات تقديم موعد انطلاق الدوري المصري الممتاز.

وقال عزت عبر FilGoal.com: "انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز سيكون يوم 8 أغسطس بدلًا من 15 من الشهر نفسه".

وتابع "تقديم انطلاق الدوري جاء من أجل إعطاء المنتخب الثاني فرصة للاستعداد لبطولة كأس العرب شهر ديسمبر المقبل ومن أجل إنهاء الدوري في اخر 10 أيام من شهر مايو ليستعد المنتخب الأول لكأس العالم".

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وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم القرار بشكل رسمي لكي يتم خوض 3 أو 4 جولات من الدوري قبل بداية معسكر منتخب مصر في شهر سبتمبر.

وكان اتحاد الكرة قد اجتمع منذ قليل مع الأندية ورابطة الأندية وقرر انطلاق الدوري يوم 15 أغسطس المقبل كما أعلنت الرابطة من قبل.

واعتمد اتحاد الكرة في اجتماعه الذي شهد اكتمال النصاب القانوني لصحة الانعقاد، بانتخاب مندوبي الأندية الخمسة في مجلس الرابطة للموسم الجديد والذين تم تزكيتهم في اجتماع الأندية السابق وهم: أحمد دياب، وخالد شكري، وشريف صالح، وأحمد هاشم، وابراهيم الكفراوي.

وأعلن اتحاد الكرة أن مندوبيه في مجلس الرابطة الجديد هما صفي الدين بسيوني، وثروت سويلم.

وذكر بيان الاتحاد أن مجلس الإدارة الجديد للرابطة سيقوم في أول اجتماع له بانتخاب رئيس ونائب رئيس حسب لائحة النظام الأساسي.

وكان الأهلي قد توج بالنسخة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز متفوقا بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويستعد منتخب مصر خلال الموسم الحالي للمشاركة في كأس العرب ودوري أبطال إفريقيا.

الدوري المصري طه عزت
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