خبر في الجول - مودرن سبورت يتفق مع مجدي عبد العاطي لتدريب الفريق

الإثنين، 02 يونيو 2025 - 18:06

كتب : عمرو نبيل

إنبي - زد - مجدي عبد العاطي

أتم نادي مودرن سبورت الاتفاق مع مجدي عبد العاطي لتدريب الفريق في الموسم المقبل.

مجدي عبد العاطي

النادي : مودرن سبورت

مودرن سبورت

وعلم FilGoal.com أن مودرن سبورت اتفق مع عبد العاطي لتولي تدريب الفريق، خلفا للجزائري عبد الحق بن شيخة.

وكان عبد العاطي أعلن رحيله عن تدريب الاتحاد السكندري بعد تقدم محمد مصيلحي رئيس النادي باستقالته.

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وتولى مجدي عبد العاطي تدريب الاتحاد السكندري عقب رحيل طلعت يوسف.

وبدأ عبد العاطي الدوري مع فريق زد الذي صعد معه الموسم قبل الماضي.

وأنهى مودرن سبورت الدوري في المركز الخامس بالمجموعة الثانية للمنافسة على الهروب من الهوبط.

وذلك بعد إلغاء الهبوط في الدوري الموسم الماضي.

مجدي عبد العاطي مودرن سبورت الدوري المصري
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