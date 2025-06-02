مجدي عبد العاطي يعلن رحيله عن الاتحاد السكندري

أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني للاتحاد السكندري رحيله عن تدريب الفريق.

وكتب عبد العاطي رسالة للجماهير والنادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جاءت كالآتي:

"جماهير سيد البلد وأهلي وأهل اسكندرية الجميلة الذين تربطني بهم علاقات وروابط راقية ومميزة وتجارب سابقة وحالية تجعل لكم قدراً كبيراً من الود والاحترام انتم أهلٌ له. وبقدر سعادتي بتولي القيادة الفنية لزعيم الثغر في مرحلة صعبة من هذه النسخة الاستثنائية من الدوري بقدر خوفي وقلقي من عدم التوفيق في وضع الاتحاد في المكانة التي يستحقها بين الكبار،وكان هناك اتفاقاً ضمنياً بيني وبين الاستاذ محمد مصيلحي ومجلس الإدارة على وضع خطة عمل تصحيحية ومشروع للنهوض بمنظومة الكرة في النادي واحسب انني لم ادخر جهداً في هذه الفترة القصيرة لتحقيق اولى أولويات هذا المشروع وهو الابقاء على الاتحاد في مكانة متقدمة في مجموعة الهبوط في الدوري وهو ما تم تحقيقه بفضل الله وتوفيقه".

"وكم كنت اتمنى ان تستمر هذه التجربة حتى يتم تحقيق الأهداف التي تم وضعها لإسعاد جماهير النادي والمدينة العظيمة ولكن ولظروف خاصة خارجة عن إرادتي أولا ولاستقالة الحج مصلحي ثانياً وارتباطي معه باتفاق وميثاق شرف يؤسفني أن أتقدم باعتذاري عن اكمال المهمة وتقديم استقالتي عن القيادة الفنية للفريق مع خالص حبي وتقديري لكم جميعاً على ما قدمتم لي والجهاز الفني من دعم ومساندة. واتمنى من الله أن يوفق الإدارة فيما هو قادم لما فيه مصلحة النادي وسعادة جمهور الاتحاد العظيم، دُمتم أسياد البلد".

وأنهى الاتحاد السكندري الدوري في المركز السادس في المجموعة الثانية للمنافسة على البقاء، وذلك قبل إلغاء الهبوط في الموسم الجاري.

وعلم FilGoal.com أن محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري تقدم باستقالته من منصبه صباح اليوم الإثنين إلى المدير التنفيذي ومديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.

وقرر مصيلحي الاستقالة حاليا وعدم الانتظار لنهاية دورة المجلس الحالية.

وكان الاتحاد السكندري قد فقد لقب دوري السلة بعد الخسارة أمام الأهلي بنتيجة 3-2 في سلسلة نهائي دوري السوبر.

وغادرت بعثة فريق الاتحاد السكندري لكرة السلة إلى جنوب إفريقيا من أجل الاستعداد لخوض منافسات بطولة الدوري الإفريقي.

وتأهل الاتحاد السكندري من دور المجموعات ومن المقرر أن يخوض الأدوار الإقصائية بداية من ربع النهائي.

ويسعى الاتحاد للتتويج بلقبه الأول من الدوري الإفريقي في مشاركته الأولى.