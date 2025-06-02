قرعة دور الـ32 لكأس السعودية.. حامل اللقب يواجه الوحدة والهلال في مواجهة العدالة

الإثنين، 02 يونيو 2025 - 17:13

كتب : FilGoal

الاتحاد - التعاون - الدوري السعودي

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن قرعة دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2025 - 2026.

وتم تقسيم الأندية المشاركة إلى مستويين بحيث يكون في كل مستوى 16 فريقًا حسب نتائجهم بالموسم الماضي 2024/25.

ووضعت فرق المستوى الأول في الوعاء الأول، فيما وضع فرق المستوى الثاني بالوعاء الثانية، ثم تتم عملية اختيار عشوائية باختيار فريق من المستوى الثاني ليواجه فريق من المستوى الأول.

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وجاءت نتيجة قرعة دور الـ32 كالتالي:

العربي أمام الأهلي

الفيصلي أمام التعاون

العروبة أمام القادسية

البكيرية أمام الخلود

الجبلين أمام الفتح

جدة أمام النصر

الحزم أمام نيوم

الجبيل أمام الرياض

الطائي أمام الخليج

الرائد أمام الأخدود

أبها أمام الشباب

الباطن أمام الاتفاق

العدالة أمام الهلال

الوحدة أمام الاتحاد

النجمة أمام ضمك

الزلفي أمام الفيحاء

وتوج الاتحاد بلقب الكأس هذا الموسم بعد الفوز على القادسية بنتيجة 3-1.

كأس السعودية كأس خادم الحرمين الاتحاد الهلال
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