خدمة في الجول - فتح حجز تذاكر نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز.

ويستضيف استاد القاهرة المباراة النهائية بين الزمالك وبيراميدز مساء الخميس المقبل.

وتقام المباراة في الثامنة والنصف مساء الخميس.

ويختتم كل من الزمالك وبيراميدز موسمهما بنهائي كأس مصر.

وأعلن اتحاد الكرة عن تأجيل انطلاق المباراة لمدة 30 دقيقة لتنطلق في تمام الثامنة والنصف يوم الخميس المقبل الموافق 5 يونيو.

وذلك بدلا من إقامتها في الثامنة مساء لتزامن المباراة مع آذان المغرب يوم وقفة عيد الأضحى المباراة.

وكانت المباراة قد تم تأجيل موعدها من 20 مايو إلى 5 يونيو بسبب تأهل بيراميدز لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

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