تقرير: مارسيليا يفكر في استعارة بن ناصر من جديد

الإثنين، 02 يونيو 2025 - 16:52

كتب : FilGoal

إسماعيل بن ناصر - مارسيليا

من المستبعد أن يقوم نادي أولمبيك مارسيليا بتفعيل خيار شراء إسماعيل بن ناصر من ميلان، لكن هذا لا يعني التخلي عن اللاعب الجزائري، حسب موقع فوت ميركاتو.

في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، انضم لاعب الوسط الجزائري معارا من ميلان لمارسيليا مقابل مليون يورو، بالإضافة لـ 12 مليون يورو أحقية شراء.

وذكر الموقع أن مارسيليا حريص على التفاوض مع ميلان من أجل استعارة بن ناصر من جديد.

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أشارت تقارير سابقة إلى أن إدارة مارسيليا كانت مترددة حول استمرار بن ناصر خاصة وهو الأعلى أجرًا في الفريق.

وذلك عكس ما ذكرته صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت قبل أسابيع أن نادي أولمبيك مارسيليا يستعد لتفعيل بند شراء إسماعيل بن ناصر المعار من ميلان.

وأوضح التقرير وقتها أن مارسيليا ينوي دفع 12 مليون يورو لتحويل إعارة الدولي الجزائري إلى شراء دائم بنهاية الموسم الحالي.

شارك بن ناصر في 12 مباراة مع الفريق الفرنسي بعد انتقاله على سبيل الإعارة من ميلان

غاب بن ناصر عن معظم مباريات النصف الأول من الموسم بسبب إصابة في عضلة السمانة تعرض لها في بداية الموسم.

ونتيجة لذلك، شارك في 8 مباريات فقط مع ميلان في جميع المسابقات، منها 6 مباريات فقط في الدوري الإيطالي.

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الدولي الجزائري صاحب الـ 27 عاما انضم لميلان في 2019 قادما من إمبولي.

نجم الدوري الإيطالي توج مع ميلان بلقبي كأس السوبر الإيطالي والدوري الإيطالي.

إسماعيل بن ناصر ميلان مارسيليا
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