أتليتكو يعلن تمديد عقد هدافه التاريخي حتى 2027

الإثنين، 02 يونيو 2025 - 16:48

كتب : FilGoal

أنطوان جريزمان - أتليتكو مدريد

أعلن نادي أتليتكو مدريد الإسباني تمديد عقد أنطوان جريزمان نجم الفريق لمدة موسم آخر.

وكان مقررًا أن ينتهي عقد جريزمان الهداف التاريخي لأتليتكو مدريد في يونيو 2026.

وبذلك بعد التمديد يستمر جريزمان مع أتليتكو مدريد حتى 30 يونيو 2027.

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وانضم جريزمان إلى أتليتكو مدريد موسم 2014 - 2025.

وأصبح بعد 9 مواسم مع أتليتكو مدريد الهداف التاريخي برصيد 197 هدفا في مسيرته.

وتجاوز جريزمان لويس أراجونيس الذي سجل 173 هدفا.

كما يعد جريزمان ثامن أكثر لاعب يشارك في مباريات رسمية مع أتليتكو مدريد برصيد 442 مباراة، والأجنبي الثالث بعد زميليه الحارس السلوفيني يان أوبلاك، والأرجنتيني أنخل كوريا.

وفاز جريزمان بألقاب السوبر الإسباني 2014، والسوبر الأوروبي 2018، والدوري الأوروبي 2018.

ونجح في تسجيل هدفين في المباراة النهائية للدوري الأوروبي عام 2018 أمام مارسيليا ليقود فريقه للفوز 3-0.

كما توج جريزمان مع المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم 2018 في روسيا.

ولعب جريزمان الموسم المنتهي 53 مباراة، ساهم خلالهم 25 هدفا، بواقع 16 هدفا و9 تمريرات حاسمة.

ويستعد أتليتكو مدريد للمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث يخوض البطولة في المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه بوتافوجو البرازيلي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وسياتل ساوندرز الأمريكي.

أتليتكو مدريد أنطوان جريزمان
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