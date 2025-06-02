خبر في الجول - هشام نصر لم يستكمل اجتماع اتحاد الكرة بسبب اللحاق بجنازة والدة الجنايني

الإثنين، 02 يونيو 2025 - 16:40

كتب : محمد جمال

هشام نصر

لم يستكمل هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماع اتحاد الكرة بالأندية.

وشهد الاجتماع مغادرة هشام نصر قبل النهاية مما أثار التساؤلات بشأن قرارات الاجتماع.

وعلم FilGoal.com أن سبب استئذان هشام نصر ممثل الزمالك عن عدم استكمال الاجتماع كان لرغبته في اللحاق بجنازة والدة عمرو الجنايني.

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ونعى مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، وفاة والدة عمرو الجنايني عضو لجنة التخطيط بالنادي.

وكشف اتحاد الكرة في بيان رسمي عن انطلاق الموسم يوم 15 أغسطس القادم، وينتهي في مايو 2026.

واعتمد اتحاد الكرة في اجتماعه الذي شهد اكتمال النصاب القانوني لصحة الانعقاد، بانتخاب مندوبي الأندية الخمسة في مجلس الرابطة للموسم الجديد والذين تم تزكيتهم في اجتماع الأندية السابق وهم: أحمد دياب، وخالد شكري، وشريف صالح، وأحمد هاشم، وابراهيم الكفراوي.

وأعلن اتحاد الكرة أن مندوبيه في مجلس الرابطة الجديد هما صفي الدين بسيوني، وثروت سويلم.

وذكر بيان الاتحاد أن مجلس الإدارة الجديد للرابطة سيقوم في أول اجتماع له بانتخاب رئيس ونائب رئيس حسب لائحة النظام الأساسي.

ووعد أبو ريدة بترتيب اجتماع مع ادارة المسابقات بالكاف لسرعة تحديد الكاف لمواعيده التي يترتب عليها تحديد مواعيد الدوري المصري.

اتحاد الكرة الزمالك هشام نصر
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