4 قرارات ووعد.. اتحاد الكرة يعلن مواعيد الموسم الجديد ويطرح تنظيم مسابقة للشباب

استقر اتحاد الكرة على موعد انطلاق الدوري المصري الموسم المقبل 2025 - 2026.

وكشف اتحاد الكرة في بيان رسمي عن انطلاق الموسم يوم 15 أغسطس القادم، وينتهي في مايو 2026.

واعتمد اتحاد الكرة في اجتماعه الذي شهد اكتمال النصاب القانوني لصحة الانعقاد، بانتخاب مندوبي الأندية الخمسة في مجلس الرابطة للموسم الجديد والذين تم تزكيتهم في اجتماع الأندية السابق وهم: أحمد دياب، وخالد شكري، وشريف صالح، وأحمد هاشم، وابراهيم الكفراوي.

وأعلن اتحاد الكرة أن مندوبيه في مجلس الرابطة الجديد هما صفي الدين بسيوني، وثروت سويلم.

وذكر بيان الاتحاد أن مجلس الإدارة الجديد للرابطة سيقوم في أول اجتماع له بانتخاب رئيس ونائب رئيس حسب لائحة النظام الأساسي.

وجاء في البيان: "وجه أبو ريدة التهنئة للأندية الصاعدة، وكذلك هنأ ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز الذي حضر الاجتماع حاملا كأس دوري أبطال أفريقيا."

واستعرض أبو ريدة تحديات الموسم الكروي الجديد بوجود ارتباطات عديدة للمنتخب الوطني.

وأكمل بيان الاتحاد: "طرح أبو ريدة عقد اجتماع للأندية على مستوى مسئولي الناشئين من أجل النظر في تنظيم بطولة 20 سنة "مواليد 2005 “ بشكل يتيح الفرصة أمام منتخب الشباب للإعداد الجيد لكأس العالم في تشيلي."

ويقام كأس العالم للشباب في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر 2025.

وأوقعت القرعة منتخب الشباب في المجموعة الأولى إلى جانب تشيلي واليابان، ونيوزيلاندا.

كما تابع البيان: "استعرض طه عزت ملامح الدوري الجديد والذي سيكون مزدحما، وارتباطات المنتخب والتوقفات الدولية وتقرر منح 3 أيام للنادي الذي يلعب في بطولة افريقيا على أرضه كفترة زمنية بين مباريات الدوري، و4 أيام إذا كانت المباراة في بطولة أفريقيا خارج الأرض.

وأضاف "تقرر انطلاق الدوري الجديد 15 أغسطس ونهايته في مايو 2026، علي أن تقام الأدوار التمهيدية لكأس مصر وكأس عاصمة مصر في فترات توقف المنتخب."

وأتم "وعد أبو ريدة بترتيب اجتماع مع ادارة المسابقات بالكاف لسرعة تحديد الكاف لمواعيده التي يترتب عليها تحديد مواعيد الدوري المصري"