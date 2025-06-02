خالد مرتجي لـ في الجول: طلبنا زيادة عدد الأجانب والزمالك طالب بتقليلهم.. وقرار اتحاد الكرة

طلب النادي الأهلي عن طريق خالد مرتجي نائب مجلس الإدارة وممثل النادي في اجتماع اتحاد الكرة زيادة عدد اللاعبين الأجانب لكل فريق.

بينما رفض الزمالك ذلك المقترح وطلب عن طريق هشام نصر نائب رئيس مجلس الإدارة، تقليل عدد الأجانب.

وكشف خالد مرتجي نائب مجلس إدارة الأهلي لـ FilGoal.com: "الزمالك طلب تقليل عدد الأجانب بسبب المنتخبات الوطنية، لكن الأهلي يرى أنه من المفترض زيادة عدد الأجانب بسبب المنافسات التي يشارك فيها الفريق".

وأوضح "اتحاد الكرة أكد لنا أن عدد الأجانب سيبقى كما هو 5 لاعبين، بالإضافة إلى أن هناك 3 لاعبين أجانب يمكن قيدهم من مواليد 2005 (تحت 20عاما)".

وشهد الاجتماع مقترحات بتقليل الأجانب، وأخرى بزيادة عدد اللاعبين الأجانب، حتى تم الاستقرار على بقاء الوضع كما هو عليه.

ويحق لكل ناد قيد 5 لاعبين أجانب في قائمته، ليس من بينهم اللاعب الفلسطيني الذي يعامل معاملة المصري.

وكان الأهلي يترأس عدد من الأندية ترغب في زيادة عدد الأجانب.

وتواجد خالد مرتجي نائب رئيس النادي الأهلي، وهشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك على رأس الحضور.

كما حضر نصر أبو الحسن رئيس النادي الإسماعيلي، وممثلو أندية وادي دجلة والمقاولون العرب وكهرباء الإسماعيلي الصاعدين حديثا للدوري الممتاز.

وكانت اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم رفضت مقترح زيادة عدد اللاعبين الأجانب في قوائم الأندية خلال الموسم المقبل.

وبررت اللجنة موقفها بالأزمات التي تعرضت لها بعض الأندية بسبب إيقاف القيد، مثل الزمالك والإسماعيلي، مؤكدة أن التوسع في عدد الأجانب قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات المالية والإدارية داخل الأندية.

واجتمعت أندية الدوري مع رابطة الأندية المحترفة للاستقرار على شكل المسابقة في الموسم المقبل.

وتم الاتفاق على إلغاء الهبوط من الدوري المصري الموسم الجاري، وصعود 3 فرق في الموسم المقبل لتقام المسابقة بمشاركة 21 فريقا.

على أن يهبط 4 فرق لدوري الدرجة الثانية من الموسم المقبل.