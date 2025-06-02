خبر في الجول - الاستقرار على بقاء الـ5 أجانب في قوائم الأندية

الإثنين، 02 يونيو 2025 - 15:53

كتب : محمد جمال

هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة

استقر اتحاد الكرة في اجتماعه الذي يجرى حاليا مع ممثلي الأندية ورابطة الأندية المحترفة على استمرار نفس عدد اللاعبين الأجانب الحالي.

وعلم FilGoal.com أن الاجتماع شهد امقترحات بتقليل الأجانب، وأخرى بزيادة عدد اللاعبين الأجانب، حتى تم الاستقرار على بقاء الوضع كما هو عليه.

ويحق لكل ناد قيد 5 لاعبين أجانب في قائمته، ليس من بينهم اللاعب الفلسطيني الذي يعامل معاملة المصري.

وكان الأهلي يترأس عدد من الأندية ترغب في زيادة عدد الأجانب.

وتواجد خالد مرتجي نائب رئيس النادي الأهلي، وهشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك على رأس الحضور.

كما حضر نصر أبو الحسن رئيس النادي الإسماعيلي، وممثلو أندية وادي دجلة والمقاولون العرب وكهرباء الإسماعيلي الصاعدين حديثا للدوري الممتاز.

وكانت اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم رفضت مقترح زيادة عدد اللاعبين الأجانب في قوائم الأندية خلال الموسم المقبل.

وبررت اللجنة موقفها بالأزمات التي تعرضت لها بعض الأندية بسبب إيقاف القيد، مثل الزمالك والإسماعيلي، مؤكدة أن التوسع في عدد الأجانب قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات المالية والإدارية داخل الأندية.

ويناقش الاجتماع 3 أمور وهي:

لائحة قواعد القيد للموسم الجديد

منظومة تراخيص الأندية

التصور المقترح لمسابقات قطاعات الناشئين والشباب

واجتمعت أندية الدوري مع رابطة الأندية المحترفة للاستقرار على شكل المسابقة في الموسم المقبل.

وتم الاتفاق على إلغاء الهبوط من الدوري المصري الموسم الجاري، وصعود 3 فرق في الموسم المقبل لتقام المسابقة بمشاركة 21 فريقا.

على أن يهبط 4 فرق لدوري الدرجة الثانية من الموسم المقبل.

وحضر الاجتماع 15 ناديا من أندية الدوري، وغاب عنه 3 أندية وهم الزمالك وبيراميدز وحرس الحدود.

كما تم تجديد الثقة في مجلس إدارة الرابطة الحالي برئاسة أحمد دياب، مع إجراء تغيير واحد بترشيح إبراهيم الكفراوي لمجلس إدارة الرابطة ممثلا عن الأهلي بدلا من عماد متعب.

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