 تقرير: الهلال يتوصل لاتفاق مبدئي مع أوسيمين.. والنيجيري يستعد للكشف الطبي

الإثنين، 02 يونيو 2025 - 15:48

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين - نابولي

أوضحت قنوات الكاس القطرية أن نادي الهلال السعودي توصل إلى اتفاق مبدئي مع النيجيري فيكتور أوسيمين.

ولعب أوسيمين الموسم المنصرم في صفوف جالاتا سراي على سبيل الإعارة من نابولي.

وذكر التقرير أن أوسيمين وافق مبدئيا على الانضمام للهلال الذي يسعى لتعزيز صفوفه بداية من كأس العالم للأندية هذا الشهر.

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وأضاف التقرير أن اللاعب يستعد للخضوع للفحص الطبي خلال اليومين المقبلين قبل التوقيع الرسمي على العقد.

قبل أيام، أفادت جريدة الرياضية السعودية أن الهلال اتفق مع اللاعب النيجيري على ضمه لمدة 3 مواسم.

ووفقا للصحفة فإن الهلال سيدفع الشرط الجزائي في عقد المهاجم والبالغ 75 مليون يورو.

ويستعد الهلال للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وينطلق كأس العالم للأندية يوم 15 يونيو بمواجهة الأهلي أمام صاحب الأرض إنتر ميامي الأمريكي بمشاركة القائد ليونيل ميسي على ملعب هارد روك.

ويلعب الهلال بالمجموعة الثامنة مع ريال مدريد وباتشوكا وسالزبورج.

مواعيد مباريات الهلال السعودي

ريال مدريد × الهلال - الساعة 11 مساء يوم 18 يونيو

الهلال × سالزبورج - الساعة 2 صباحا يوم 23 يونيو

الهلال × باتشوكا - الساعة الخامسة صباحا يوم 27 يونيو

فيكتور أوسيمين نابولي الهلال
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